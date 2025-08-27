Par La Rédaction

Les hommages affluent pour la légendaire actrice sud-africaine, Nandi Nyembe, décédée samedi à l'âge de 75 ans.

Affectueusement surnommée "Mam Nandi", elle s'est éteinte à l'hôpital après une longue lutte contre la maladie, selon sa famille.

Avec une carrière s'étendant sur cinq décennies, Nyembe était célébrée pour son interprétation authentique et gracieuse de personnages dans des séries télévisées emblématiques, notamment Jacobs’ Cross, Zone 14 et How to Ruin Christmas.

Elle est bien connue dans les pays francophones notamment à cause de la série Jacob’s Cross, l'histoire d'un homme qui veut bâtir dans l’Afrique du Sud post-apartheid un empire financier aussi puissant que ceux que l'on trouve aux Etats-Unis, avec des capitaux exclusivement africains.

Son travail, qui comprenait également des rôles dans Yizo Yizo et Soul City, a donné une dignité aux histoires du peuple sud-africain.

«Pour le monde, elle était une actrice talentueuse ; pour nous, elle était tout. Son amour, son rire et sa force resteront toujours avec nous. Nous sommes profondément reconnaissants pour l'élan d'amour, de prières et de soutien en cette période », a déclaré Jabulani Nyembe, le petit-fils de Nandi, dans un communiqué.

Les collègues de Nandi Nyembe se souviennent d'elle comme d'une « actrice intelligente » et d'une « professionnelle chevronnée ».

L'acteur et réalisateur James Ngcobo a rappelé la remarquable capacité de Nyembe à s'immerger totalement dans un personnage, répondant aux besoins de l'histoire « avec authenticité ».