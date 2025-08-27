Les Sud-Africains rendent hommage à Nandi Nyembe, de la série Jabob's Cross
Nandi est célébré pour une carrière illustre qui s'est étendue sur cinq décennies. Elle a notamment joué dans la série Jacob Cross, portant sur une ambition de self-made man dans l'Afrique du Sud post-apartheid.
27 août 2025

Par La Rédaction

Les hommages affluent pour la légendaire actrice sud-africaine, Nandi Nyembe, décédée samedi à l'âge de 75 ans.

Affectueusement surnommée "Mam Nandi", elle s'est éteinte à l'hôpital après une longue lutte contre la maladie, selon sa famille.

Avec une carrière s'étendant sur cinq décennies, Nyembe était célébrée pour son interprétation authentique et gracieuse de personnages dans des séries télévisées emblématiques, notamment Jacobs’ Cross, Zone 14 et How to Ruin Christmas.

Elle est bien connue dans les pays francophones notamment à cause de la série Jacob’s Cross, l'histoire d'un homme qui veut bâtir dans l’Afrique du Sud post-apartheid un empire financier aussi puissant que ceux que l'on trouve aux Etats-Unis, avec des capitaux exclusivement africains.

Son travail, qui comprenait également des rôles dans Yizo Yizo et Soul City, a donné une dignité aux histoires du peuple sud-africain.

«Pour le monde, elle était une actrice talentueuse ; pour nous, elle était tout. Son amour, son rire et sa force resteront toujours avec nous. Nous sommes profondément reconnaissants pour l'élan d'amour, de prières et de soutien en cette période », a déclaré Jabulani Nyembe, le petit-fils de Nandi, dans un communiqué.

Le Comité du portefeuille sud-africain sur les Sports, les Arts, la Culture et les Loisirs (SACR) l'a décrite comme une « porteuse de flambeau culturel ».

Matome Chiloane, MEC de l'Éducation, des Sports, des Arts, de la Culture et des Loisirs du Gauteng, a rendu hommage à l'artiste en soulignant qu'elle « parlait avec une rare honnêteté de son souhait de continuer à travailler plutôt que d'être prise en pitié ».

Les collègues de Nandi Nyembe se souviennent d'elle comme d'une « actrice intelligente » et d'une « professionnelle chevronnée ».

L'acteur et réalisateur James Ngcobo a rappelé la remarquable capacité de Nyembe à s'immerger totalement dans un personnage, répondant aux besoins de l'histoire « avec authenticité ».

Le Comité du portefeuille sud-africain sur les Sports, les Arts, la Culture et les Loisirs (SACR) l'a décrite comme une « porteuse de flambeau culturel ».

« Elle a donné une voix à nos histoires et laissé une empreinte indélébile sur le paysage artistique et culturel de la nation. Sa disparition est une perte immense non seulement pour le secteur créatif, mais aussi pour l'âme de notre pays », a déclaré l'Honorable Disebo Tlebere, présidente du Comité du portefeuille SACR.

Sa famille remercie le pays pour l'élan d'amour et les éloges envers l'héritage de Nyembe.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
