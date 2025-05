Les présidents des parlements de 13 pays réunis vendredi à Istanbul pour la réunion des Groupes des Parlements en soutien à la Palestine ont condamné les attaques d'Israël contre Gaza, qui durent depuis près de 18 mois.

Ils ont exhorté les organisations internationales à agir pour mettre fin aux attaques menées par Tel Aviv.

Le président du Parlement malaisien, Tan Sri Dato Johari bin Abdul, a déclaré que son pays continuerait à soutenir fermement l'indépendance et la souveraineté de la Palestine, tout en condamnant les meurtres de civils.

La Palestine n'est pas simplement une question de politique étrangère pour la Malaisie, a affirmé bin Abdul, ajoutant qu'il s'agit d'une question d'humanité, de conscience et de sensibilisation.

Le président du Parlement pakistanais, Serdar Ayaz Sadiq, a souligné que la question palestinienne n'est pas une affaire politique, mais un test de conscience, et que le sens de la justice, de la liberté et de la dignité a été retiré au peuple palestinien.

Sadiq a noté qu'Israël entrave les convois d'aide humanitaire, continue délibérément de bombarder la région et tue le personnel des organisations humanitaires.

Besoin de justice

La présidente du Parlement indonésien, Puan Maharani, a souligné que ce dont la Palestine a le plus besoin, c'est de justice, et a indiqué que les parlements doivent faire partie de la solution dans le cadre de leurs compétences.

Maharani a indiqué qu'en tant que parlementaires, ils n'ont pas le luxe de rester silencieux, et que leur responsabilité ne se limite pas à leurs électeurs, mais s'étend également à la justice, à l'humanité et à la paix.

Dans un message vidéo, la présidente du Parlement espagnol, Armengol Socias, a rappelé que ce qui se passe à Gaza depuis octobre 2023 constitue "un crime contre l'humanité".

« Après une trêve de deux mois, Israël a violé le cessez-le-feu et a continué de bombarder la population de Gaza, de tuer davantage d'enfants, de détruire des centres de santé et de faire exploser des ambulances transportant des travailleurs humanitaires. Le massacre a atteint un niveau encore plus insupportable », a-t-elle précisé.

Socias a souligné la nécessité de mettre fin à la propagation mondiale d'une culture de "l'impunité" et a noté que l'Espagne reconnaît l'État de Palestine et les frontières de 1967.

Elle a affirmé que les Palestiniens peuvent compter sur le soutien total de l'Espagne, soulignant que la situation injuste et les attaques flagrantes contre les droits de l'homme et le droit international doivent cesser immédiatement.

Ali Ahmadov, vice-président du Parlement azerbaïdjanais, a souligné que l'Azerbaïdjan, ayant connu 30 ans d'occupation et de nettoyage ethnique, condamne la discrimination, les violations des droits de l'homme, le nettoyage ethnique, l'occupation et la violence contre les innocents partout dans le monde.

Attaque contre l’aide humanitaire

Exprimant une profonde préoccupation face à la crise humanitaire à Gaza et à la perte de milliers de vies innocentes, il a souligné que le manque de nourriture, d'eau et de services de santé dans la région a condamné les habitants à la famine.

Ahmadov a affirmé que l'incapacité de livrer une aide humanitaire aux habitants de Gaza a encore aggravé la situation.

Il a exprimé son soutien à l'établissement et à la mise en œuvre complète d'un cessez-le-feu.

Il a réaffirmé le soutien de l'Azerbaïdjan à l'indépendance de la Palestine et a noté que l'ambassade palestinienne à Bakou est opérationnelle depuis 14 ans.

“Il est essentiel que le peuple palestinien vive dans la dignité et la sécurité dans son propre pays, pour le bien de la paix et de la stabilité régionales”, a confié Ahmadov.

Il a souligné que l'Azerbaïdjan considère la résolution de la question israélo-palestinienne conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et une solution à deux États, comme la seule voie viable.

Ahmadov a ajouté que l'Azerbaïdjan, en tant que membre de l'Organisation de la coopération islamique, affiche clairement sa solidarité avec le peuple de Gaza.