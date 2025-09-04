Au bord d'une piscine privée dans la banlieue de Lagos, au Nigeria, Emeka Chuks-Nnadi fixe son regard sur l'eau.
Il observe ses élèves entrent dans l'eau un par un.
« Ne luttez pas contre l'eau. Laissez-la vous porter. Détendez vos muscles. L'eau veut vous maintenir à flot », exhorte-t-il les enfants, son regard suivant chacun de leurs mouvements.
Aujourd'hui, il leur apprend à flotter. Lorsqu'un garçon malvoyant du groupe parvient à trouver son équilibre dans l'eau après quelques efforts, le visage du coach est un mélange de soulagement et de fierté.
Emeka, surnommé le « Swim Guru », vit pour ces moments.
Ils expliquent également pourquoi il a fondé Swim In 1 Day Africa en 2022, une association caritative qui enseigne la natation et la sécurité aquatique aux enfants en situation de handicap et/ou issus de milieux défavorisés.
« Mon objectif est de transformer la peur en liberté et d'offrir aux enfants, en particulier ceux vivant avec un handicap, le cadeau vital de la natation », confie-t-il à TRT Afrika.
Une vie réorientée
Emeka dirigeait auparavant une entreprise de tourisme et d'événements à Barcelone, en Espagne, employant plus de 150 personnes.
Les affaires prospéraient jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 frappe en 2021, bouleversant tout sur son passage.
« La pandémie m'a donné le temps de visiter le Nigeria pendant cinq mois en 2021, et ce voyage a tout changé », se souvient Emeka.
Un jour, alors qu'il nageait à la plage d'Oniru à Lagos, il a remarqué des enfants sans-abri rassemblés pour le regarder affronter les vagues.
Leur réaction lorsqu'il est sorti de l'eau a été révélatrice à bien des égards.
« Ils m'ont applaudi et acclamé, et j'ai réalisé à quel point ils étaient vulnérables face à la mer. Personne ne leur avait appris la sécurité aquatique. D'une certaine manière, j'ai su à ce moment-là que je ne retournerais pas en Europe », raconte Emeka à TRT Afrika.
Une initiation précoce
Les bases de cette vocation avaient été posées des décennies plus tôt, même si Emeka ne le savait pas encore.
Il a commencé à nager à l'âge de neuf ans sous la tutelle de son père, « un très bon nageur » déterminé à transmettre cette compétence à toute la famille.
Sa mère, quant à elle, a planté une autre graine en l'emmenant régulièrement rendre visite à des enfants défavorisés dans des foyers d'accueil au Nigeria.
« Ma mère essayait toujours de nous apprendre que pour être heureux dans la vie, il faut voir tout le monde comme égal et aimer et élever ceux qui nous entourent », dit-il.
Ces leçons de vie continuent de guider Emeka.
La noyade reste l'une des causes de mortalité les moins remarquées dans le monde.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte une moyenne de plus de 300 000 décès par noyade chaque année, soit plus de 30 vies perdues chaque heure.
L'Afrique paie le plus lourd tribut.
Environ 66 000 personnes sont mortes de noyade en Afrique en 2021, représentant 22 % des décès par noyade dans le monde. Cela équivaut à un taux de mortalité de 5,6 pour 100 000 habitants.
Alors que les taux mondiaux de noyade ont diminué de 38 % depuis 2000, le continent africain n'a enregistré qu'une réduction de 3 %.
En tant que coach de natation, Emeka trouve cela aussi frustrant que désolant.
« Pourquoi la prévention de la noyade n'est-elle pas enseignée comme un cours obligatoire dans les écoles ? Pourquoi les enfants handicapés ne bénéficient-ils pas de thérapies aquatiques subventionnées ? » s'interroge-t-il.
Le programme d'entraînement d'Emeka va au-delà de l'enseignement des techniques de natation.
« La plupart des accidents de noyade se produisent parce que les gens ne comprennent pas la flottabilité du corps. Quand on panique, les muscles se tendent et on coule. Nous formons les gens à rester calmes et à survivre », explique-t-il.
Bien que le financement reste un défi constant, Emeka continue d'ajouter de nouveaux éléments à sa mission. Ses projets incluent la création d'un hymne de natation pour les écoles, axé sur des consignes de sécurité mises en musique.
Il envisage également des camps d'entraînement pour les instructeurs de natation et des programmes télévisés pour diffuser des connaissances sur la natation comme compétence de survie à travers l'Afrique.
« De tous les métiers du monde, c'est le plus gratifiant. La transformation se produit sous vos yeux. Vous donnez à quelqu'un une compétence de survie pour la vie, et cela n'a pas de prix », confie Emeka à TRT Afrika.
L'espoir flotte
Emeka et son équipe de Swim In 1 Day Africa ont formé des centaines d'enfants issus de foyers défavorisés tout en parrainant la formation d'au moins 500 enfants handicapés.
Le Bureau des Affaires pour les Personnes Handicapées de l'État de Lagos a reconnu ses efforts.
Egbon Oluwafemi, un amputé de 16 ans, fait partie de ceux dont la vie a été transformée.
« Après mon accident, j'étais discriminé ; personne ne voulait jouer avec moi, et je restais seul à la maison », raconte-t-il.
« J'ai vu ce camp de natation comme une opportunité d'être heureux à nouveau. Depuis que j'ai commencé, ma vie a changé. Je me sens comme un héros. Je me sens au sommet du monde. Je sens que le ciel est ma limite. Je nage trois heures en mer sans m'arrêter. »
Segun Vidal, 19 ans et malvoyant, nourrit des ambitions encore plus grandes.
« La natation m'a donné la liberté et la confiance en moi. Je m'entraîne pour les Jeux paralympiques d'été de 2028 à Los Angeles », déclare l'adolescent.