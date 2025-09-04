Au bord d'une piscine privée dans la banlieue de Lagos, au Nigeria, Emeka Chuks-Nnadi fixe son regard sur l'eau.

Il observe ses élèves entrent dans l'eau un par un.

« Ne luttez pas contre l'eau. Laissez-la vous porter. Détendez vos muscles. L'eau veut vous maintenir à flot », exhorte-t-il les enfants, son regard suivant chacun de leurs mouvements.

Aujourd'hui, il leur apprend à flotter. Lorsqu'un garçon malvoyant du groupe parvient à trouver son équilibre dans l'eau après quelques efforts, le visage du coach est un mélange de soulagement et de fierté.

Emeka, surnommé le « Swim Guru », vit pour ces moments.

Ils expliquent également pourquoi il a fondé Swim In 1 Day Africa en 2022, une association caritative qui enseigne la natation et la sécurité aquatique aux enfants en situation de handicap et/ou issus de milieux défavorisés.

« Mon objectif est de transformer la peur en liberté et d'offrir aux enfants, en particulier ceux vivant avec un handicap, le cadeau vital de la natation », confie-t-il à TRT Afrika.

Une vie réorientée

Emeka dirigeait auparavant une entreprise de tourisme et d'événements à Barcelone, en Espagne, employant plus de 150 personnes.

Les affaires prospéraient jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 frappe en 2021, bouleversant tout sur son passage.

« La pandémie m'a donné le temps de visiter le Nigeria pendant cinq mois en 2021, et ce voyage a tout changé », se souvient Emeka.

Un jour, alors qu'il nageait à la plage d'Oniru à Lagos, il a remarqué des enfants sans-abri rassemblés pour le regarder affronter les vagues.

Leur réaction lorsqu'il est sorti de l'eau a été révélatrice à bien des égards.

« Ils m'ont applaudi et acclamé, et j'ai réalisé à quel point ils étaient vulnérables face à la mer. Personne ne leur avait appris la sécurité aquatique. D'une certaine manière, j'ai su à ce moment-là que je ne retournerais pas en Europe », raconte Emeka à TRT Afrika.

Une initiation précoce

Les bases de cette vocation avaient été posées des décennies plus tôt, même si Emeka ne le savait pas encore.

Il a commencé à nager à l'âge de neuf ans sous la tutelle de son père, « un très bon nageur » déterminé à transmettre cette compétence à toute la famille.

Sa mère, quant à elle, a planté une autre graine en l'emmenant régulièrement rendre visite à des enfants défavorisés dans des foyers d'accueil au Nigeria.

« Ma mère essayait toujours de nous apprendre que pour être heureux dans la vie, il faut voir tout le monde comme égal et aimer et élever ceux qui nous entourent », dit-il.

Ces leçons de vie continuent de guider Emeka.

La noyade reste l'une des causes de mortalité les moins remarquées dans le monde.