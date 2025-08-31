SPORTS
Mercato : le transfert de Nicolas Jackson au Bayern Munich échoue
Le club bavarois devait payer 15 millions d’euros pour un prêt d’un an, avec une option d’achat. Mais Chelsea veut garder le joueur suite à une blessure dans son effectif.
L'attaquant sénégalais a été confronté à une concurrence accrue à Chelsea / Reuters
31 août 2025

Le prêt de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson au Bayern, donné pour sûr après un accord entre Chelsea et le club munichois, a finalement échoué samedi, la formation anglaise souhaitant finalement conserver Jackson après la blessure de sa recrue Liam Delap.

"Chelsea nous a informés qu'ils souhaitaient récupérer le joueur, après nous être mis d'accord hier (vendredi). La situation actuelle, c'est que le joueur est à Munich et que nous allons le renvoyer" à Londres, a expliqué le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, samedi soir, à l'issue de la rencontre de championnat à Augsbourg remportée par les Munichois (3-2).

Nicolas Jackson est arrivé en début d'après-midi à Munich pour y passer sa visite médicale, après que le Bayern et Chelsea sont tombés d'accord autour d'un prêt d'un an à 15 millions d'euros, avec une option d'achat à activer à 65 M EUR, selon les médias anglais et allemands.Mais la blessure de Liam Delap, le nouvel avant-centre de Chelsea, samedi après-midi contre Fulham, a conduit le club anglais à faire volte-face.

L'entraîneur Enzo Maresca a évoqué une possible absence de "six, huit semaines" pour sa recrue, et les Blues ont ainsi informé le Bayern de leur revirement, demandant à Jackson de rentrer à Londres.

Nicolas Jackson "aurait été de notre point de vue un très très bon choix, il aurait parfaitement convenu. Maintenant, la situation est telle qu'elle est et que nous devons essayer de la résoudre", a ajouté Max Eberl.

Le mercato se termine dans moins de 24 heures et le Bayern essaie de renforcer son animation offensive, après les départs de Thomas Müller (à Vancouver), Leroy Sané (à Galatasaray), Mathys Tel (prêté à Tottenham en janvier, le club londonien a activé l'option d'achat), Kingsley Coman (à Al-Nassr), uniquement compensés par l'arrivée de Luis Diaz en provenance de Liverpool.

Avec l'autre directeur sportif Christoph Freund et l'entraîneur Vincent Kompany, le Bayern "va décider au calme ce que l'on va faire, comment on va le faire, et ce qui est encore possible. Chacun va encore activer son réseau et ses contacts, et on verra ce qui est encore possible", a conclu Eberl.

L'attaquant sénégalais a été confronté à une concurrence accrue à Chelsea après les arrivées de João Pedro de Brighton et de Liam Delap d'Ipswich Town au début de l'été. Si son retour est effectif, il gagnerait peut-être plus de temps de jeu.

AFP
