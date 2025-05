En trois jours, John Dramani Mahama, le nouveau Président Ghanéen aura fait les trois capitales de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, des pays qui ont ont décidé - il y a un an - de se retirer de l’organisation sous-région, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

En se rendant à Bamako, première étape de sa visite dans l’AES, le président Dramani Mahama, qui avait quelques jours plus tôt été reçu à Abidjan par le président Alassane Ouattara, a adopté une première posture de médiateur.

Messager de la CEDEAO

Le Président Ouattara, fervent défenseur de la CEDEAO, avait placé ses espoirs en Dramani pour faire revenir les trois pays au sein de l’organisation. Sur ce dossier, après avoir rencontré Assimi Goita, le président malien, John Dramani Mahama a promis être le pont entre l’AES et la CEDEAO. Mais il y a bien plus que cela.

Le Ghana et le Mali ont décidé de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, économie, énergie…

Il en sera de même à Niamey avec le président Abdouramane Tiani. Un renforcement de l’axe Niamey-Accra est annoncé. Sur le dossier CEDEAO, le discours du président ghanéen a un peu évolué. John Dramani Mahama a appelé ses pairs de l’organisation régionale à la reconnaissance de l’AES.

A Ouagadougou avec le Capitaine Ibrahim Traoré, le Président Dramani n’a pas mentionné l’organisation régionale lors de son point de presse.

Les deux chefs d’Etat ont plus parlé de coopération, de développement, et de renforcement de la coopération économique avec pour objectif de faciliter la libre circulation des biens et des personnes, le transit des biens et marchandises du Burkina Faso utilisant le corridor du Ghana. Mais aussi et surtout, la mutualisation des efforts pour faire face à la situation sécuritaire.

Ce dernier point évoqué aussi à Bamako et à Niamey. Dans toutes les trois capitales, John Dramani Mahama a étaler les possibilités qu’offrent son pays aux pays de l’alliance.

L’AES une réalité incontournable

Ces visites de John Dramani sont bien appréciées par des observateurs.

"Contrairement à ce qui a été dit sur sa première visite en Côte d’Ivoire où le Président ivoirien Alassane Ouattara, a donné une mission à Dramani Mahama de faire venir les trois pays dans l’AES. John Dramani Mahama, Président élu démocratiquement au Ghana, lorsqu’il est parti au Mali, il a mis les recommandations de Alassane Ouattara de côté, et a parlé de coopération, de bon voisinage et de sécurité sous-régionale", a réagi pour l'activiste Oscibi Jhoann, membre de la société civile au Burkina Faso.

"Je pense que diplomatiquement, c’est un monsieur (Dramani Mahama) averti parce que l’AES n’est pas contre les pays de la sous-région. L’AES est une entité de souveraineté et de sécurisation de nos peuples", a-t-il indiqué ajoutant que ça été ainsi sur la suite de la visite du chef d’État ghanéen dans les deux autres capitales sahéliennes.

"L’AES est déjà une réalité. Venez nous allons travailler ensemble", a souhaité le musicien.

La visite de Dramani montre que le choix fait par les trois chefs d’Etat, est un choix bien réfléchi pour le développement de des peuples, pour la sécurisation des peuples, se réjouit Oscibi Jhoann.

"(…) nous sommes très contents de cette visite qui vient montrer le chemin aux autres. Venez dans l’AES. Nous ne sommes pas contre l’ouverture, mais nous avons décidé de nous assumer. Ceux qui sont inféodés au néocolonialisme, à l’impérialisme, c’est leur problème", a lancé le militant de la société civile. "L’AES comme l’a toujours prôné nos chefs d’Etat, n’est contre personne. L’AES est créée pour la dignité de notre peuple", a terminé Oscibi Jhoann.

Vers de futures négociations pour “sauver” l’intégration

John Mahama, qui a été investi en janvier et qui n’avait donc pas été impliqué dans la crise des années 2023-2024, semble avoir le bon profil pour plaider à juste titre pour un rapprochement entre les deux blocs alors que des négociations sont attendues dans les prochains mois entre l’AES) et la CEDEAO pour redéfinir les relations futures.

Les différents leaders ont reconnu de manière plus ou moins voilée que les intérêts des populations sont basés sur une intégration plus poussée et doivent être préservés.

C’est pourquoi dans les options futures, certains experts n’excluent pas que l’AES demeure un bloc autonome au sein de la CEDEAO.

Ils citent le cas de trois autres regroupements régionaux présents dans ce bloc à savoir le Conseil de l’Entente qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo ; l’Union du fleuve Mano qui a été créée en 1973 et qui comprend le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée et la Cote d’Ivoire ; ou encore la Zone monétaire ouest-africaine (ZMOA), qui rassemble les pays de la CEDEAO qui n'utilisent pas le franc CFA.

Poids et représentativité AES-CEDEAO

Selon les chiffres de la CEDEAO publiés en 2024 avant la date de sortie officielle, les trois pays du Sahel représentent 17,4% des 425 millions d’habitants de la CEDEAO et un PIB cumulé de 10%. La superficie des pays de l’AES, qui sont très vastes, est estimée à près de 54% de l’espace communautaire.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, contribuent pour 21,3% au commerce au sein de l’espace CEDEAO. D’une part, ces pays ont pour principaux fournisseurs la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal ; d’autre part, ils exportent essentiellement vers la Côte d’Ivoire, au Nigeria et au Sénégal des produits comme le bétail, les céréales, les légumes et de l’or sous forme brute.