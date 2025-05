L'Egypte a reçu une tranche de prêt de 1,2 milliard de dollars américains du Fonds monétaire international (FMI) jeudi, a déclaré le gouvernement, suite à l'approbation par le Fonds de la quatrième revue du programme de réforme économique du pays.

"La tranche due pour la quatrième revue du FMI, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, a été déboursée", a confirmé le cabinet dans un communiqué.

Le décaissement fait partie d'une facilité élargie de 8 milliards de dollars convenue en mars 2024, qui a augmenté un programme initial de 3 milliards de dollars sur 46 mois approuvé à la fin de 2022.

L'annonce fait suite à une réunion plus tôt dans la journée de jeudi entre le Premier ministre Mostafa Madbouly et Mohamed Maait, membre du Conseil d'administration du FMI représentant le groupe arabe et ancien ministre des Finances de l'Égypte, ajoute le communiqué.

Pénurie de devises et dette élevée

La réunion a suivi l'approbation de la revue par le FMI, confirmant que le programme de réforme restaurait la stabilité macroéconomique, augmentait les réserves, réduisait l'inflation et relançait la croissance.

Les fonctionnaires ont aussi abordé l'approbation d'un prêt séparé de 1,3 milliard USD pour l'Égypte via le Fonds RST.

Le pays nord-africain, aux prises avec une pénurie chronique de devises étrangères et une dette élevée, a adopté des mesures d'austérité, notamment une forte dévaluation de sa monnaie et des hausses de taux d'intérêt, afin de satisfaire aux conditions du FMI.

