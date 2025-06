Par Sunniya Ahmad Pirzada

À la suite de l'attaque violente en voiture survenue lors du défilé de célébration de la victoire en Premier League du Liverpool, un incident qui a fait 109 blessés, dont le plus jeune avait neuf ans et le plus âgé 78 ans, la police a pris une mesure rare. En quelques heures, elle a nommé le suspect : Paul Doyle, un Britannique blanc de 53 ans originaire de West Derby.

Parmi les musulmans britanniques, un soupir collectif de soulagement s'est fait entendre.

Car la dure réalité est la suivante : si l'auteur de l’attaque avait été musulman, ou même simplement d'origine asiatique ou arabe, les gros titres auraient probablement été très différents, et il y aurait eu des répercussions pour toute la communauté.

Nous l'avons déjà vu. En août 2024, de fausses informations affirmant que le suspect de l'attaque au couteau à Southport était un migrant ou un musulman ont déclenché des émeutes à travers le Royaume-Uni.

L’impact de fausses informations

Des commerces appartenant à des musulmans ont été pris pour cible. Des hôtels hébergeant des migrants ont été attaqués. Et tout cela à cause de fausses informations que les autorités n'ont pas su contrer assez rapidement. Il s'est avéré que l'attaquant n'était ni migrant ni musulman. Mais les dégâts étaient déjà faits.

L'identification rapide, incluant spécifiquement son origine ethnique, visait probablement à stopper la vague de spéculations en ligne, qui peut rapidement dégénérer en désinformation dangereuse.

Cependant, la police a été claire sur un point : malgré les témoignages affirmant que l'acte semblait délibéré, l'incident n'était pas traité comme un acte de terrorisme.

Doyle a depuis été inculpé pour plusieurs infractions, notamment conduite dangereuse et intention de causer des blessures graves. Mais pas pour terrorisme.

C'est pourquoi la décision de nommer immédiatement Paul Doyle—blanc, Britannique—a été significative. De toute évidence, les forces de police apprennent de leurs erreurs passées. Peut-être commencent-elles à comprendre que le silence et les retards alimentent des récits dangereux. Pourtant, une question demeure : pourquoi quelqu'un comme Doyle, qui aurait délibérément foncé dans une foule, n'est-il pas traité comme un terroriste ?

La loi britannique sur le terrorisme de 2000 définit clairement le terrorisme. Cela inclut l'usage ou la menace de violence grave contre des personnes, des dommages matériels ou des actes mettant en danger la vie ou la sécurité publique, lorsqu'ils visent à influencer le gouvernement, intimider le public ou promouvoir une cause politique, religieuse, raciale ou idéologique.

Perceptions et traitements sélectifs

Et pourtant, à maintes reprises, cette définition semble appliquée de manière sélective.

Prenons le cas de Salih Khater.

En août 2018, il a foncé avec une voiture dans un groupe de piétons devant le Parlement à Westminster, Londres. Il a été rapidement arrêté, détenu en vertu de la loi sur le terrorisme et condamné à la prison à vie. Il n'avait aucun lien avec des organisations terroristes.

La mosquée centrale de Birmingham a confirmé qu'il n'était pas connu pour y prier et n'avait montré aucun signe de radicalisation. Mais il était d'origine soudanaise, demandeur d'asile devenu citoyen britannique. Cela suffisait.

L'acte de Khater reflétait celui de Doyle dans sa violence et son imprudence. Mais alors que Khater a été qualifié de terroriste, Doyle est traité comme un criminel isolé, sans lien avec une idéologie, une pathologie ou une préoccupation sociale.

Alors, qu'est-ce qui explique cette différence ?

Il est impossible d'ignorer comment l'identité de l'auteur, sa race, sa religion, sa classe sociale et sa nationalité, façonne non seulement les récits médiatiques mais aussi les termes mêmes utilisés pour décrire le crime.

L'identité britannique blanche offre non seulement un certain privilège social et politique, mais aussi une sorte d'immunité narrative. Dès que ces mots sont prononcés, les médias, le public et la police semblent pivoter vers un langage plus doux : usage de drogues, problèmes de santé mentale (Doyle est un ancien marine), incidents isolés.

Mais si 109 personnes sont délibérément blessées, y compris des enfants, n'est-ce pas du terrorisme ? Ceux pris dans le chaos n'ont-ils pas été terrorisés ?

La vérité est que le terme "terroriste" est devenu racialement connoté, souvent associé au terrorisme islamiste. Il ne colle que lorsque l'attaquant est brun, musulman, né à l'étranger ou les trois à la fois.

Deux poids, deux mesures

Pendant ce temps, les hommes blancs violents sont rarement, voire jamais, décrits avec le même terme, même lorsque leurs actions correspondent à la définition légale.

Ce double standard ne fausse pas seulement notre compréhension du terrorisme, il la met en danger. En présentant le terrorisme comme un acte uniquement commis par des individus musulmans, la menace croissante de la violence d'extrême droite est rendue invisible.

Ce qui se passe ensuite est encore plus insidieux.

Ceux qui sont en marge, les musulmans, les migrants, les communautés racialisées, sont davantage stigmatisés, forcés de porter le fardeau d'une culpabilité collective pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.

Et les auteurs blancs ?

Ils restent des individus, leurs crimes traités comme des échecs personnels, jamais comme des menaces systémiques.

Cette incohérence dans le langage et la réponse n'est pas seulement frustrante, elle est dangereuse. Elle déforme la perception publique de ce qu'est le terrorisme et, plus important encore, de qui peut être un terroriste. Elle permet de diaboliser des communautés entières tandis que d'autres restent protégées.

Les mots comptent

Les termes que nous utilisons façonnent le système judiciaire, influencent l'opinion publique et guident les politiques.

La réticence répétée à qualifier de terrorisme les violences de masse perpétrées par des Blancs envoie un message glaçant : seules certaines vies méritent l'indignation. Seuls certains actes méritent tout le poids de la loi.

Nous n'avons pas besoin de plus de personnes étiquetées comme terroristes. Ce terme a des conséquences énormes.

Mais nous avons besoin de cohérence pour que ce label ne devienne pas un outil d'oppression, utilisé uniquement contre certains groupes.

Si le terrorisme doit signifier quelque chose, il doit s'appliquer à tous ceux qui commettent des actes de terreur, et pas seulement à ceux qui en ont l'apparence.

Sinon, ce n'est pas la justice que nous défendons, mais un préjugé déguisé en légalité.

Alors, posons-nous la question : le terrorisme concerne-t-il ce que vous faites ou qui vous êtes ?

Tant que nous n'y répondrons pas honnêtement, le système judiciaire restera aussi dangereux qu'il est biaisé.