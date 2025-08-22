Plusieurs journalistes de l’agence Reuters ont récemment exprimé leurs préoccupations face à ce qu’ils perçoivent comme un biais pro-israélien dans la couverture médiatique de l’offensive israélienne à Gaza.

Selon le média Declassified, des employés de Reuters, souhaitant rester anonymes pour éviter des représailles, ont mené une analyse interne approfondie de 499 articles publiés entre le 7 octobre et le 14 novembre 2023. Cette étude portait sur la couverture de l’offensive israélienne à Gaza.

Les résultats de cette analyse révèlent une répartition disproportionnée des ressources journalistiques, davantage orientées vers les événements touchant les Israéliens que les Palestiniens.

Les journalistes ont également souligné que la gravité des pertes humaines à Gaza n’était pas reflétée dans la couverture médiatique. À cette période, plus de 11 000 Palestiniens avaient été tués, soit environ dix fois plus que le nombre de victimes israéliennes. Depuis, selon le ministère de la Santé de Gaza, le bilan a dépassé les 62 000 morts, bien que des estimations suggèrent que ce chiffre pourrait être trois fois plus élevé.

Les journalistes ont également critiqué l’usage limité de certains termes comme “génocide” et l’interdiction d’utiliser le mot “Palestine” dans les titres ou articles.

“Leader du Hamas”

Un exemple marquant est survenu lorsque Israël a assassiné le journaliste palestinien Anas al-Sharif en août 2024. Reuters a publié un article intitulé : “Israël tue un journaliste d’Al Jazeera qu’il qualifie de leader du Hamas”. Ce titre a été choisi malgré le fait qu’al-Sharif ait travaillé pour Reuters et faisait partie de l’équipe ayant remporté un prix Pulitzer en 2024.

Ces choix éditoriaux, selon les journalistes, contribuent à une représentation asymétrique de la réalité sur le terrain. En réponse à cette situation, un groupe de journalistes a rédigé une lettre ouverte à la direction de Reuters, appelant à respecter les principes fondamentaux du journalisme dans la couverture de Gaza.

Certains employés ont affirmé que la direction “étouffait activement les critiques” et qu’un changement au sommet semblait improbable. Un rédacteur a même démissionné en août 2024, déclarant dans un email : “En couvrant ce que nous appelons la guerre Israël-Hamas, j’ai réalisé que mes valeurs ne correspondent pas à celles de l’entreprise.”