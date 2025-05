L'armée israélienne a tué 41 Palestiniens supplémentaires à Gaza, portant le bilan total à 50 021 morts depuis octobre 2023, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, ce bilan inclut deux corps récupérés dans les décombres au cours des 24 dernières heures.

Le ministère a indiqué que 61 autres blessés ont été transférés dans des hôpitaux, ce qui porte le nombre total de blessés à 113 274 depuis le début de l'assaut israélien.

"De nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les secouristes ne pouvant pas les atteindre", a ajouté le ministère.

Plus de 700 Palestiniens ont été tués et plus de 1 200 autres blessés lors d'une campagne aérienne surprise menée par Israël sur Gaza depuis mardi dernier, rompant ainsi le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers qui avaient été conclus en janvier 2025.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.

