Le Canada a annoncé mercredi qu'il reconnaîtra la Palestine comme un État en septembre, en raison de la situation humanitaire insupportable à Gaza.

« Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025 », a indiqué le Premier ministre Mark Carney lors d'une conférence de presse à Ottawa, après avoir présidé une réunion virtuelle de son cabinet.

« Le Canada s'est depuis longtemps engagé en faveur d'une solution à deux États : un État palestinien indépendant, viable et souverain qui coexistera aux côtés de l'État d'Israël, dans la paix et la sécurité », a-t-il ajouté.

RELATED TRT Global - Macron va reconnaître l'État palestinien : Le monde fait ses éloges, Israël s'indigne

Il a précisé que le plan du Canada pour la reconnaissance de la Palestine repose sur l'engagement de l'Autorité palestinienne à entreprendre les réformes nécessaires et a promis que le Canada renforcera son soutien pour promouvoir une gouvernance démocratique en Palestine et contribuer à un avenir plus pacifique et optimiste pour son peuple.

« Tout chemin vers une paix durable pour Israël nécessite également un État palestinien stable et viable », a affirmé Carney.

Il a particulièrement souligné que le niveau de souffrance humaine à Gaza est insupportable et se détériore rapidement.

RELATED TRT Global - Al-Sissi exhorte Trump à intervenir et à mettre fin à la guerre d'Israël à Gaza

« Le Canada condamne le fait que le gouvernement israélien ait permis à la situation à Gaza de se détériorer à ce point », a-t-il ajouté.