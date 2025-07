Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a lancé lundi un appel passionné au président américain Donald Trump pour qu'il intervienne afin de mettre fin à la guerre d'Israël à Gaza, qui dure depuis plus de 21 mois.

Dans une allocution télévisée, Sissi a déclaré que Trump "est le seul capable d'arrêter la guerre, d'apporter de l'aide et de mettre fin à cette souffrance" après plus de 21 mois, alors que les Palestiniens de Gaza font face à des conditions humanitaires désastreuses.

"C'est pourquoi je fais un appel spécial à Son Excellence le président Trump : veuillez faire tout votre possible pour arrêter la guerre et apporter de l'aide", a déclaré le dirigeant égyptien.

"Il est temps de mettre fin à cette guerre", a ajouté Sissi, dont le gouvernement s'est impliqué dans des efforts de médiation pour obtenir une trêve et envoyer de l'aide à Gaza, qui partage une frontière avec la péninsule du Sinaï en Égypte.

RELATED TRT Global - Près de 60.000 morts à Gaza alors qu'Israël poursuit sa guerre brutale contre les Palestiniens

Trump a déclaré lundi qu'un cessez-le-feu entre Israël, allié proche des États-Unis, et le Hamas était toujours "possible", après des discussions à Doha impliquant une médiation américaine, qatarie et égyptienne, bien qu'aucune percée n'ait été réalisée.

La population de Gaza, qui dépasse les deux millions d'habitants, fait face à une crise humanitaire croissante, les agences de l'ONU et les organisations d'aide humanitaire avertissant d'une aggravation de la famine et de la malnutrition.

Sissi a indiqué que l'Égypte dispose d'un grand nombre de camions d'aide prêts à passer par le poste-frontière de Rafah, mais "pour que l'aide puisse entrer, une coordination est nécessaire".

"L'autre partie, qui se trouve du côté palestinien du passage de Rafah, doit ouvrir pour permettre l'entrée de cette aide", a-t-il ajouté, faisant référence à l'armée israélienne.

RELATED TRT Global - Le président tunisien Saied montre des images d'enfants affamés de Gaza à l'envoyé de Trump

Anciennement un passage vital pour l'aide humanitaire, le poste-frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza est effectivement fermé depuis que les forces israéliennes ont pris le contrôle de son côté palestinien il y a plus d'un an.

En conséquence, l'aide destinée à Gaza depuis l'Égypte doit être redirigée via un passage israélien à l'est, où Israël inspecte les livraisons avant de les autoriser à entrer.

Face à une frustration croissante dans son pays et dans le monde arabe, Sissi a déclaré que "l'éthique, les valeurs et la responsabilité nationale" de l'Égypte ne lui permettraient pas d'entraver la livraison de l'aide essentielle aux Palestiniens de l'autre côté de la frontière.