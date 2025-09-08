AFRIQUE
2 min de lecture
L'UA appelle des anciennes puissances coloniales à reconnaître leurs crimes du passé
Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réitéré les appels à la "justice réparatrice", exigeant que les anciennes puissances coloniales "reconnaissent les crimes historiques".
L'UA appelle des anciennes puissances coloniales à reconnaître leurs crimes du passé
Le président de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a exigé que les anciennes puissances coloniales versent des « réparations significatives » aux communautés africaines et caribéennes. / Reuters
8 septembre 2025

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réitéré ses appels en faveur de la "justice réparatrice", exigeant que les anciennes puissances coloniales "reconnaissent les crimes historiques".

S'exprimant lors d'un sommet réunissant des nations africaines, des États des Caraïbes et la diaspora africaine mondiale dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, dimanche, Youssouf a également demandé des "réparations significatives" pour les pays anciennement colonisés.

En outre, le chef de la Commission de l'UA a exigé que les anciens colonisateurs "démantèlent les injustices structurelles et systémiques" pesant sur l'Afrique et les communautés caribéennes.

"L'Union africaine se tient fièrement et fermement aux côtés de nos frères et sœurs des Caraïbes à chaque étape vers la justice réparatrice et une véritable libération", a-t-il déclaré.

RELATEDTRT Global - Le Soudan du Sud renvoie un déporté américain au Mexique
Nos recommandations

Coopération entre l'Afrique et les États caribéens

Le deuxième sommet entre l'Afrique et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a été organisé pour "renforcer l'unité, approfondir l'intégration et poursuivre conjointement les réparations et la justice réparatrice à travers un cadre de partenariat transcontinental complet", a déclaré l'UA.

L'organisation continentale a ajouté : "Le deuxième sommet CARICOM devrait encore renforcer les liens croissants entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine."

Ce sommet de deux jours, auquel ont participé des chefs d'État et de gouvernement, s'est tenu les 6 et 7 septembre. Le premier sommet de ce type avait eu lieu en septembre 2021.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us