Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réitéré ses appels en faveur de la "justice réparatrice", exigeant que les anciennes puissances coloniales "reconnaissent les crimes historiques".

S'exprimant lors d'un sommet réunissant des nations africaines, des États des Caraïbes et la diaspora africaine mondiale dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, dimanche, Youssouf a également demandé des "réparations significatives" pour les pays anciennement colonisés.

En outre, le chef de la Commission de l'UA a exigé que les anciens colonisateurs "démantèlent les injustices structurelles et systémiques" pesant sur l'Afrique et les communautés caribéennes.

"L'Union africaine se tient fièrement et fermement aux côtés de nos frères et sœurs des Caraïbes à chaque étape vers la justice réparatrice et une véritable libération", a-t-il déclaré.