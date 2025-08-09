Le gouvernement du Niger a annoncé la nationalisation de la seule mine d'or industrielle du pays, accusant son opérateur australien de « graves manquements », alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest cherche à renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles.

Ces dernières années, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont rompu leurs relations avec de nombreuses entreprises minières étrangères. En juin, le Niger avait déjà nationalisé la filiale locale du géant français de l'uranium, Orano.

Le groupe australien McKinel Resources Limited avait pris le contrôle de la Société des mines du Liptako (SML), située sur les rives du fleuve Niger, en 2019 après avoir acquis une participation majoritaire auprès d'une entreprise publique.

« En raison de graves manquements et dans le but de sauver cette entreprise hautement stratégique, l'État du Niger a pris la décision de nationaliser la SML », selon un décret du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, lu à la télévision nationale vendredi.

Dette accrue