Le panel intitulé « Sahel : l'avenir de l'intégration régionale » s'est tenu lors du Forum de la diplomatie d'Antalya, avec la participation des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

Ce panel a réuni Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali ; Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur du Niger ; et Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur du Burkina Faso.

Un éloignement des puissances occidentales

Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, a déclaré que l'Alliance des États du Sahel (AES) fait face à une crise existentielle : la lutte contre le terrorisme et la menace des coups d'État militaires.

« Nos pays sont ouverts et prêts à collaborer avec tous les autres. Nous sommes prêts à travailler sur l'intégration régionale », a affirmé Diop, ajoutant que la communauté africaine constitue une société unique.

Il a souligné que l'AES ne se concentre pas uniquement sur les questions militaires, mais vise également à créer des opportunités pour les jeunes afin de prévenir la migration irrégulière et la vulnérabilité face au terrorisme.

Diop a critiqué les embargos imposés par certains pays occidentaux. « Ces dernières années, nous avons constaté que certaines puissances occidentales tentent d'imposer des embargos à nos pays, qui n'ont pas accès à l'équipement militaire. »

« C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des pays comme la Turquie, la Chine et la Russie », a-t-il ajouté, précisant que ces pays ont aidé à acquérir l'équipement nécessaire – non pas gratuitement, mais par le biais d'achats.

Il a également critiqué l'inaction des Nations Unies au Mali.

« L'ONU devrait arrêter de compter les morts et commencer à sauver des vies », a déclaré Diop. « Ils n'ont rien fait pour lutter contre le terrorisme sur notre territoire. »

Critiques envers la CEDEAO

Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur du Niger, a accusé la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de s'éloigner de ses principes fondateurs, affirmant qu'elle se concentre sur des questions sans lien avec le bien-être des États membres. « C'est pourquoi nous avons décidé de partir », a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que les retraits militaires étrangers, notamment des forces françaises, avaient perturbé les canaux de financement des groupes terroristes. « Nous avons constaté moins d'attaques et moins de victimes. C'est un combat à long terme, mais les progrès sont visibles », a-t-il ajouté.

Sangaré a souligné le rôle crucial de la Turquie en tant que soutien fort dans la lutte contre le terrorisme et a exprimé sa satisfaction quant aux contributions de la Turquie.

Le Burkina Faso observe des signes de reprise

Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur du Burkina Faso, a déclaré que son pays, qui était occupé à 50 % par des groupes terroristes en 2022, a récupéré 71 % de son territoire.

Il a mis en avant des projets de développement comme preuve de l'amélioration de la sécurité. « Rien que cette année, nous avons ouvert plus de cinq usines », a-t-il affirmé. « Si le pays était réellement dangereux, personne n'investirait. »

Il a également souligné que la collaboration entre les trois pays – le Burkina Faso, le Mali et le Niger – et la Turquie s'étend au-delà des affaires militaires pour inclure tous les domaines du développement.

