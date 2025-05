Les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda ont "confirmé" qu'ils seront présents à un sommet conjoint entre les blocs régionaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe le samedi 8 février dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie.

Le sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se déroulera sur deux jours, les ministres des blocs régionaux se réunissant le vendredi 7 février avant la réunion des chefs d'État le lendemain.

Les deux blocs régionaux ont convenu des dates et du lieu à la suite d'un accord entre le président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, qui est également président du Zimbabwe, et le président de la CAE, William Ruto, qui est également président du Kenya.

Ramaphosa sera présent

« La présidente Samia Suluhu Hassan (de Tanzanie) a gracieusement accepté d'accueillir le sommet pour délibérer sur la situation dans l'est de la RDC », a déclaré lundi le président Ruto.

Ruto a ajouté : « Le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda ont confirmé leur présence à la réunion qui sera précédée d'une réunion ministérielle vendredi avant la réunion des chefs d'État samedi. »

Les présidents Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Yoweri Museveni (Ouganda) et Hassan Sheikh Mohamud (Somalie) font partie des chefs d'État qui ont déjà confirmé leur présence au sommet extraordinaire prévu samedi.

La CAE compte huit pays, à savoir la RDC, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Ouganda et la Tanzanie.

Kagame était au sommet de la CAE, Tshisekedi à celui de la SADC

La SADC, quant à elle, compte 16 pays, dont l’Angola, le Botswana, les Comores, la RDC, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar et le Malawi. Les autres sont le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et l’île Maurice.

Lors d’un récent sommet des chefs d’État de la CAE, le président Kagame était présent, tandis que le président Tshisekedi était absent. Le président Tshisekedi a assisté à un sommet ultérieur de la SADC.

Le Rwanda accusé de soutenir le M23

La RDC et les Nations Unies ont accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 dans la partie orientale troublée de la RDC, déplaçant ainsi le Rwanda.

Récemment, le groupe armé M23 a avancé dans la capitale du Nord-Kivu, Goma, et s'est emparé de la plupart des quartiers de cette ville stratégique située à l'est de la RDC.

Les Nations Unies ont indiqué vendredi qu'en cinq jours d'affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23, plus de 700 personnes ont perdu la vie et 2 800 autres ont été blessées dans l'est de la RDC.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis lors d'un discours télévisé le 29 janvier que l'armée de son pays lancerait une "réponse vigoureuse et coordonnée" contre le M23.

Tentatives d’entrée au Sud-Kivu bloquées

Les récentes tentatives du M23 d'avancer au Sud-Kivu ont été stoppées par l'armée congolaise, qui a repris samedi les villages de Sanzi, Muganzo et Mukwidja au M23.

