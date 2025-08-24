En 2016, cinq ans après le début de la guerre civile syrienne, le conflit s'était transformé en une mosaïque complexe d'interventions étrangères et d'acteurs non étatiques concurrents.
Le régime d'Assad, affaibli par des années d'usure mais soutenu par des appuis extérieurs, restait solidement ancré dans l'Ouest. Daech dominait Raqqa et la vallée de l'Euphrate.
Pendant ce temps, le PYD/YPG, dominé par le groupe terroriste PKK et soutenu par des pays occidentaux, étendait progressivement son influence dans le nord de la Syrie.
Cette fragmentation du paysage politique et territorial syrien a eu des conséquences directes et immédiates pour la Turquie.
À l'été 2016, Ankara se retrouvait au centre d'un ordre régional en rapide détérioration.
Alors que l'autorité de l'État s'effondrait le long de sa frontière sud et que des acteurs non étatiques et des groupes terroristes s'enracinaient dans le vide laissé, la menace pour la sécurité nationale de la Turquie devenait de plus en plus tangible.
Du point de vue d'Ankara, cet enchevêtrement d'autorités de facto ne représentait pas un nouvel équilibre, mais l'émergence progressive d'un encerclement stratégique.
Le long de sa frontière sud, Daech ciblait les villes et les civils turcs avec des attentats-suicides et des tirs de roquettes.
Menace contre la stabilité régionale
Au nord d'Alep, le PYD/YPG tentait d'établir un corridor terroriste contigu, une issue menaçant la stabilité régionale.
Aucun autre membre de l'OTAN ne faisait face à un paysage de menaces aussi immédiat, multidimensionnel et géographiquement proche que la Turquie.
Dans un effort pour prévenir une déstabilisation supplémentaire, Ankara a proposé à plusieurs reprises la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie.
Ces propositions turques, présentées aux organisations internationales et aux principaux acteurs du conflit comme un moyen de sécuriser ses frontières et de protéger les civils déplacés, n'ont pas reçu de soutien significatif.
Face à des menaces qui se chevauchent et en l'absence de réponse multilatérale crédible, Ankara a jugé qu'une opération militaire directe était la seule voie viable pour sauvegarder sa sécurité nationale.
Le 24 août 2016, la Turquie a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate, invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui affirme le droit inhérent à la légitime défense.
L'opération avait deux objectifs immédiats : éliminer Daech d'une portion critique de la zone frontalière et bloquer les efforts du PYD/YPG pour consolider son contrôle dans le nord de la Syrie.
Succès stratégique
Sur le plan opérationnel, les résultats de l'opération « Bouclier de l'Euphrate » ont été clairs et immédiats.
En sept mois, les forces turques ont sécurisé plus de 2 000 kilomètres carrés de territoire dans le nord de la Syrie, libéré 243 villes et villages et neutralisé ou capturé plus de 3 000 membres de Daech.
Près de 20 000 cibles de Daech ont été engagées, avec comme point culminant la prise d'al-Bab le 24 février 2017, une ville de haute valeur stratégique.
La Turquie est ainsi devenue le seul État membre de l'OTAN à lancer une opération terrestre et à combattre directement Daech sur le champ de bataille.
Pourtant, la véritable importance de l'opération se situe au-delà du champ de bataille.
L'opération « Bouclier de l'Euphrate » a marqué un tournant, lancée à un moment où l'État turc était soumis à d'importantes pressions internes et externes.
Suite à la tentative de coup d'État du 15 juillet et face aux menaces simultanées du FETO, de Daech et des organisations terroristes PYD/YPG, l'opération est devenue une réponse stratégique nécessaire.
Capacité de dissuasion renforcée
Cette opération a marqué le début d'une nouvelle approche, plus affirmée, de la politique régionale turque, mettant fin à une période de dérive stratégique et renforçant la capacité de dissuasion du pays.
Avant tout, l'opération « Bouclier de l'Euphrate » a posé les bases de la doctrine militaire turque, évolutive, de « défense avancée ».
Dans les années qui ont suivi, cette approche s'est transformée en un modèle structuré, sous-tendant les opérations transfrontalières ultérieures, notamment « Rameau d'Olivier » (2018), « Source de Paix » (2019) et « Bouclier de Printemps » (2020).
À l'instar de l'opération « Bouclier de l'Euphrate », ces opérations ultérieures ont reflété le changement stratégique de la Turquie, qui s'est orientée vers une projection de puissance au-delà de ses frontières afin de répondre aux menaces à leur source.
Sur le plan stratégique, l'opération a considérablement modifié la trajectoire du conflit syrien.
La présence de troupes turques chargées du maintien de la paix dans le nord de la Syrie a perturbé les ambitions du régime d'Assad et du PYD/YPG.
La zone sécurisée, bien que modeste par rapport à la géographie globale de la Syrie, a créé une zone tampon empêchant la consolidation du régime et du PYD/YPG.
En créant cette zone tampon, l'opération « Bouclier de l'Euphrate » a offert à l'opposition syrienne un espace sûr pour se regrouper et maintenir la continuité opérationnelle, lui offrant ainsi un point d'appui pour contester le contrôle du régime.
Dans ce contexte, l'opération peut être considérée comme une étape charnière et l'une des premières étapes cruciales qui ont déclenché la chaîne d'événements qui a finalement conduit à la chute du régime d'Assad et à l'arrivée au pouvoir de l'opposition en 2025.
Besoin d'une stabilité durable
L'opération « Bouclier de l'Euphrate » a marqué un tournant qui a remodelé à la fois le conflit syrien et la politique régionale de la Turquie. Elle a jeté les bases d'une stratégie plus proactive pour Ankara, démontrant qu'une action vigoureuse pouvait protéger les intérêts nationaux lorsque la diplomatie avait échoué.
Près de dix ans plus tard, l'impact de cette approche est évident : le régime d'Assad est tombé, et la Syrie est désormais plus proche de la paix et d'une gouvernance responsable qu'elle ne l'a été depuis le début de la guerre.
Ces résultats confirment la position initiale de la Turquie, selon laquelle la trajectoire actuelle était intenable et que le terrorisme, la fragmentation et l'influence étrangère ne feraient qu'exacerber le conflit.
Mais la voie vers une paix durable reste difficile.
Le régime d'Assad a disparu, mais le PYD/YPG continue de résister au démantèlement de ses structures parallèles, malgré son accord d'intégration de mars 2025.
Pour la Turquie et le nouveau gouvernement syrien, ce refus constitue une grave menace pour l'intégrité de l'État et la crédibilité du processus de paix.
“Le chaos n’aura pas lieu”
Afin de réaliser pleinement le potentiel stratégique du processus lancé par l'opération « Bouclier de l'Euphrate » et de transformer le succès militaire en une paix durable, la communauté internationale doit abandonner les ambiguïtés du passé.
Une résolution durable exige la reconnaissance des préoccupations légitimes de la Turquie et de la Syrie en matière de sécurité.
Les responsables turcs ont clairement exprimé leur position.
Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a dénoncé les tactiques des YPG :
« Nous assistons actuellement à des évolutions que nous trouvons de plus en plus difficiles à tolérer. Les dirigeants des YPG doivent cesser de temporiser, car le chaos qu’ils attendent (en Syrie) n’aura pas lieu, et même s’il se produit, il ne sera pas à leur avantage. Nos intentions sont bonnes, mais cela ne signifie pas que nous fermerons les yeux sur vos agissements malveillants et sournois.»
La question est désormais de savoir si l’étroite ouverture créée par le Bouclier de l’Euphrate peut se transformer en une stabilité durable, ou si le PYD/YPG va la compromettre avec ses ambitions autonomes et séparatistes ?