Des terroristes ont tué au moins 63 personnes dans le nord-est du Nigeria en attaquant une ville dont les habitants avaient été récemment réinstallés après avoir quitté un camp de déplacés, a déclaré le gouverneur de l'État.
L'attaque, survenue vendredi soir, a visé la ville de Darul Jamal, qui abrite une base militaire située à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun.
Babagana Zulum, gouverneur de l'État de Borno, une région en proie à des violences, a indiqué que cinq soldats figuraient parmi les victimes, un chiffre confirmé à l'AFP par une source sécuritaire.
« C'est très triste, cette communauté avait été réinstallée il y a quelques mois et les habitants avaient repris leurs activités normales », a indiqué Zulum aux journalistes sur les lieux de l'attaque.
‘Ils criaient et tiraient sur tout le monde’
« À ce jour, nous confirmons que 63 personnes ont perdu la vie, civils et militaires confondus. »
Selon des habitants, l'attaque a commencé vers 20h30 heure locale (19h30 GMT), lorsque des dizaines de combattants sont arrivés à moto, armés de fusils d'assaut et incendiant des maisons.
« Ils sont arrivés en criant, tirant sur tout ce qui bougeait », a raconté Malam Bukar, qui s'est enfui dans la campagne avec sa femme et ses trois enfants, à l'AFP. « Quand nous sommes revenus à l'aube, des corps étaient éparpillés partout. »
Plus tôt, le commandant d'une milice civile, Babagana Ibrahim, avait signalé qu'au moins 55 personnes avaient été tuées, tandis qu'un travailleur d'une ONG, ayant requis l'anonymat, a donné à l'AFP un bilan de 64 morts.
L'armée de l'air nigériane affirme avoir tué ‘30 terroristes’
Dans un communiqué relayé par les médias locaux, l'armée de l'air a déclaré avoir tué 30 « terroristes » qui avaient engagé un combat armé avec les troupes au sol dans la ville, également connue sous le nom de Dar-El-Jamal.
De nombreuses victimes étaient des familles récemment relogées depuis le camp de déplacés de l'école secondaire publique de Bama, que les autorités avaient fermé plus tôt cette année.
Les terroristes de Boko Haram, qui opèrent principalement dans le nord du Nigeria, mènent des attaques contre les civils et les forces de sécurité depuis des années.