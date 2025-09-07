Des terroristes ont tué au moins 63 personnes dans le nord-est du Nigeria en attaquant une ville dont les habitants avaient été récemment réinstallés après avoir quitté un camp de déplacés, a déclaré le gouverneur de l'État.

L'attaque, survenue vendredi soir, a visé la ville de Darul Jamal, qui abrite une base militaire située à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun.

Babagana Zulum, gouverneur de l'État de Borno, une région en proie à des violences, a indiqué que cinq soldats figuraient parmi les victimes, un chiffre confirmé à l'AFP par une source sécuritaire.

« C'est très triste, cette communauté avait été réinstallée il y a quelques mois et les habitants avaient repris leurs activités normales », a indiqué Zulum aux journalistes sur les lieux de l'attaque.

‘Ils criaient et tiraient sur tout le monde’

« À ce jour, nous confirmons que 63 personnes ont perdu la vie, civils et militaires confondus. »

Selon des habitants, l'attaque a commencé vers 20h30 heure locale (19h30 GMT), lorsque des dizaines de combattants sont arrivés à moto, armés de fusils d'assaut et incendiant des maisons.