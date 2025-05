Nakuru, nichée au cœur de la vallée du Rift au Kenya, vibre d'excitation alors que des milliers de personnes affluent dans ce comté pittoresque pour participer à une extravagance culturelle qui est bien plus qu'un simple festin pour les sens.

La 63e édition du Festival national de théâtre et de cinéma du Kenya, organisée conjointement par la Melvin Jones Lions Academy et le lycée Menengai du 7 au 18 avril, est un kaléidoscope de la culture kényane qui rassemble des participants de tous les niveaux éducatifs – de la maternelle à l'université – et offre une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences variées.

De nombreux artistes célèbres du Kenya, qu'ils soient acteurs ou personnalités de la radio et de la télévision, retracent leurs débuts professionnels à ce berceau de talents. Fredrick Masambaya, un instructeur de danse traditionnelle, estime que l'impact du festival sur les participants perdure bien après les applaudissements qui saluent leurs performances.

« Pour les étudiants participants, l'opportunité de montrer leurs talents devant un public national n'est qu'un aspect de l'événement. Un festival de cette envergure ouvre l'esprit à des possibilités infinies, notamment l'idée que l'art et le théâtre peuvent constituer une carrière durable », confie-t-il à TRT Afrika.

La diversité culturelle présentée englobe presque tout ce qui divertit et enrichit : danse traditionnelle, théâtre et cinéma, poésie, chant et percussions, entre autres.

Le thème de cette année, « Exploiter la technologie en cultivant les talents et en inculquant des valeurs nationales pour la prospérité socio-économique », est complété par un sous-thème axé sur « La protection des enfants en ligne et l'utilisation sûre d'Internet », reflétant l'engagement de l'événement envers les enjeux contemporains.

Une vision à long terme

Les experts reconnaissent que des événements annuels comme le Festival national de théâtre et de cinéma du Kenya, organisés sous l'égide du ministère de l'Éducation, jouent un rôle crucial dans le développement des talents et l'orientation des jeunes vers des carrières épanouissantes.

À mesure que l'économie créative prend de l'ampleur, chaque édition du festival s'élargit également. En s'adaptant aux évolutions sociales et technologiques, le festival a intégré chaque année de nouvelles disciplines.

Cette année, le programme inclut des genres innovants comme le podcasting et la lecture de nouvelles, aux côtés des modes traditionnels d'expression créative tels que la danse, le théâtre et la réalisation de films.

« Ce festival est devenu un événement national, avec divers genres promouvant l'inclusivité et l'intégration des communautés diverses. L'ajout de podcasts et de diffusions de nouvelles en direct au calendrier de l'événement souligne les grandes transformations dans l'expression créative », déclare le professeur Julius Bitok, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation.

Exploiter le potentiel

Bitok souligne que le développement des talents pour l'emploi dans l'industrie créative en pleine expansion s'inscrit dans la vision plus large du gouvernement pour l'éducation au Kenya.

« Le nouveau programme scolaire du pays permet aux étudiants de développer leurs talents et de choisir de poursuivre les arts comme vocation future. L'idée est de les former et de les encourager à considérer cela comme un investissement économique », explique Bitok.

S'étalant sur 12 jours, la 63e édition du festival se terminera par une cérémonie de clôture où les lauréats nationaux de tous les genres seront annoncés et auront l'occasion de se produire devant le président William Ruto. Les gagnants recevront également des trophées, des certificats et des prix en espèces.