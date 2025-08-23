AFRIQUE
2 min de lecture
La Guinée suspend les principaux partis politiques
Le ministère de l’Administration territoriale annonce cette décision alors que partis et société civile prévoient des manifestations dès le 5 septembre contre une supposée confiscation du pouvoir par le général Doumbouya.
La Guinée suspend les principaux partis politiques
Le général Mamadi Doumbouya, président de transition de la Guinée. Photo : Présidence de Guinée/X / TRT Global
il y a 8 heures

Le pouvoir militaire au Guinée a suspendu pour "90 jours" trois des principaux partis du pays, dont ceux de l'ex-président Alpha Condé et de l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo, selon une décision consultée samedi par l'AFP, un nouveau tour de vis des militaires avant le référendum constitutionnel du 21 septembre.

Cette décision du ministère de l'Administration territoriale est rendue publique alors que les principaux partis et organisations de la société civile de ce pays ouest-africain ont appelé le 10 août à des manifestations à partir du 5 septembre pour dénoncer, selon eux, une volonté de confisquer le pouvoir de la part du général Mamadi Doumbouya.

L'opposition guinéenne dénonce la tenue le 21 septembre d'un référendum sur une nouvelle Constitution convoqué par le général Doumbouya, arrivé au pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président civil Alpha Condé alors au pouvoir depuis plus de 10 ans.

RELATEDTRT Global - Guinée : Le mandat présidentiel bientôt de 5 à 7 ans et renouvelable une fois

L'ouverture de la campagne pour ce référendum, initialement prévue dimanche, a été reportée au 31 août, selon un décret lu vendredi soir sur la télévision publique.

Nos recommandations

Ce report réduit la durée de la campagne d'un mois à trois semaines.

Les partis concernés par la suspension sont le rassemblement du peuple de Guinée (RPG) de l'ex-président Condé, l'Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo et le Parti du renouveau et du progrès (PRP) de Rafiou Sow, selon le texte du ministère de l'Administration du territoire.

RELATEDTRT Global - Guinée : Le général Doumbouya met en place un nouvel organe électoral avant la présidentielle
SOURCE DE L'INFORMATION:AFP
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us