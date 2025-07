Le Niger et la Russie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération bilatérale dans l'utilisation civile de l'énergie nucléaire et l'exploitation de l'uranium.

L'accord a été signé lundi à l'issue de discussions entre une délégation russe et le chef de l'État nigérien, le général Abdourahamane Tiani, à Niamey, selon l'agence de presse nationale nigérienne, ANP.

« Nous avons convenu de former des cadres nationaux qui pourront travailler dans nos domaines d'intervention tels que l'énergie, l'agriculture, la santé et l'éducation. Nous préparerons également des ingénieurs dès le début de leurs études, afin qu'ils puissent poursuivre leur formation dans des universités de la Fédération de Russie », a déclaré le ministre russe de l'Énergie, Sergueï Tsivilev, qui dirigeait la délégation, cité par l'agence.

« Nous avons assisté à de nombreuses présentations sur les possibilités présentes au Niger, et nos équipes discutent actuellement de la manière dont nous pouvons exploiter ce potentiel existant ici », a ajouté Tsivilev.

« Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et d'un bénéfice mutuel accru », a-t-il conclu.

Retour contre l'Occident

Les responsables nigériens ayant participé aux discussions incluent le ministre de la Défense nationale, le ministre des Mines, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Énergie, le ministre du Cabinet de la Présidence, ainsi que les conseillers présidentiels en matière de mines et d'énergie, selon l'ANP.

Le Niger est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium, un composant clé de l'énergie nucléaire, tandis que la Russie figure parmi les puissances nucléaires mondiales.

La signature de cet accord intervient à peine un mois après que Niamey a annoncé son intention de nationaliser la coentreprise d'uranium Somair, exploitée par la société française de combustibles nucléaires Orano.

Le Niger, ainsi que ses voisins le Mali et le Burkina Faso, continue de prendre ses distances avec les puissances occidentales, y compris l'ancienne puissance coloniale, la France, qu'ils accusent d'exploitation et d'ingérence dans leur souveraineté.

À la place, ces pays se tournent vers des partenaires alternatifs tels que la Russie et la Turquie, renforçant leurs liens dans divers domaines, notamment la sécurité, l'économie et la diplomatie, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats en matière de développement.