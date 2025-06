Le journal a rapporté les propos de Steve Bannon, blogueur influent de droite et ancien conseiller politique du président américain Donald Trump, qui a déclaré que "les tactiques brutales de Musk, son manque de finesse politique et ses divergences idéologiques avec la base 'Rendre l'Amérique grande à nouveau' ont entraîné une détérioration de ses relations avec les hauts responsables de l'administration, et finalement avec le président."

Cependant, "malgré les tensions, Trump et son chef adjoint de cabinet, Stephen Miller, se sont rangés du côté de Musk."

Le 2 avril dernier, lorsque Trump a introduit des tarifs douaniers visant à remodeler l'économie mondiale, Musk s'est tourné vers la plateforme X pour exprimer son mécontentement face à ces mesures.

Par ailleurs, "en privé, Musk a fait des appels personnels à Trump pour qu'il revienne sur ces tarifs douaniers. Trump n'a pas cédé immédiatement, ne reculant que quelques jours plus tard après une chute marquée des marchés obligataires."

À la mi-avril, des désaccords concernant leurs préférences pour le commissaire par intérim de l'Internal Revenue Service ont conduit à une altercation physique entre Musk et Besant, selon Bannon.

Après avoir quitté le Bureau ovale, où Trump avait soutenu le choix de Besant, les deux hommes ont échangé des insultes.

Musk aurait donné un coup d’épaule à Besant, qui a répliqué en le frappant et en le qualifiant d'"imposteur".

Selon Bannon, plusieurs personnes sont intervenues pour mettre fin à la bagarre.

Plus tard, Trump a commenté l'incident en déclarant : "C'est vraiment trop."