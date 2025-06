Des dizaines de milliers d'élèves du secondaire ont passé cette semaine les examens d'État dans l'est de la République démocratique du Congo, une région sous contrôle des rebelles.

Cet exploit logistique complexe a nécessité une coopération rare entre le gouvernement et les rebelles du M23.

Les rebelles ont pris le contrôle des deux plus grandes villes de l'est du Congo lors d'une offensive plus tôt cette année et tentent désormais de montrer qu'ils peuvent gouverner.

Les examens d'État, organisés à travers le pays pour les élèves souhaitant accéder à l'université, ont débuté lundi et se poursuivront jusqu'à la mi-juin.

Tous les centres d'examen desservis

L'organisation de ces examens dans l'est de la RDC a nécessité que des responsables de l'éducation escortent personnellement les questionnaires et autres matériels depuis la capitale Kinshasa jusqu'aux villes et localités contrôlées par le M23.

« Nous faisions partie de ceux qui sont allés à Kinshasa pour récupérer les documents », a déclaré Jean-Marie Mwayesi, un responsable de l'éducation dans la province du Sud-Kivu, où le M23 contrôle une grande partie du territoire.

« Grâce aux efforts combinés de nos équipes et de nos partenaires, les 111 centres que nous couvrons ont tous été desservis. »

Le mois dernier, le gouvernement du président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il renonçait aux frais d'examen - qui dépassent normalement 40 dollars - pour les élèves des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, invoquant l'insécurité.

Bien que le M23 ait précédemment déclaré vouloir renverser le gouvernement de Tshisekedi, le chef du groupe, Bertrand Bisimwa, a affirmé à Reuters qu'il reconnaissait toujours Kinshasa comme l'administrateur des examens nationaux.

L'éducation est apolitique

« Notre présence dans la partie orientale de notre pays ne fait pas de celle-ci un pays séparé », a expliqué Bisimwa.

« L'éducation de nos enfants est apolitique. Elle doit être protégée de toute divergence politique car nous travaillons tous pour l'intérêt et le bien-être de nos enfants. »

Les organisations de défense des droits humains ont à plusieurs reprises accusé le M23 d'exécutions de civils, y compris des enfants - des accusations que le groupe a niées.

Exauce Katete faisait partie des élèves qui ont passé les examens dans une école de Bukavu, capitale régionale du Sud-Kivu, tombée sous le contrôle du M23 en février, où l'insécurité, y compris la violence des milices, s'est accrue depuis.

« Oui, la sécurité est là. Je peux encore voir quelques personnes à l'extérieur, responsables de notre sécurité. Il n'y a pas de perturbations, pas de bruit, tout se passe bien », a confié Katete, faisant référence aux agents en civil positionnés par le M23 à l'extérieur de l'école.

Mwayesi, le responsable local de l'éducation, a indiqué que sur les 44 000 élèves inscrits dans sa zone, près de 42 000 se sont présentés, estimant que les autres pourraient avoir été déplacés par les combats.