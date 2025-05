Dans une vidéo diffusée dimanche sur Al Jazeera, le commandant adjoint des forces soudanaises, Yasser Al-Atta, a déclaré que l'aéroport de la capitale tchadienne N'Djamena et celui d'Amdjarras, dans le nord-est du Tchad, “sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises”.

Ces propos “pourraient être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils étaient suivis d'actes”, a déclaré Ibrahim Adam Mahamat, porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères.

“Une telle rhétorique pourrait entraîner une escalade dangereuse pour toute la sous-région”, a-t-il ajouté, précisant que “le Tchad se réserve le droit légitime de répondre vigoureusement à toute tentative d'agression”.

Déclaration de guerre

“Le Soudan vient de déclarer la guerre au Tchad”, a affirmé l'ancien Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo sur sa page Facebook officielle.

“Nous devons prendre cela très au sérieux, nous y préparer militairement et nous mobiliser”, a-t-il ajouté.

Depuis plus de six décennies, le Tchad accuse le gouvernement soudanais de tout faire pour déstabiliser son voisin, notamment en “orchestrant des rébellions” et en soutenant le groupe terroriste Boko Haram.

Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par un conflit opposant le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, à son ancien adjoint Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, chef des Forces de soutien rapide (RSF).

Le Tchad nie toute implication dans le conflit soudanais

Fin octobre 2024, N'Djamena a nié toute implication dans le conflit soudanais, mais Khartoum l'a accusé de jouer un rôle actif dans les livraisons d'armes à destination des RSF.

Le soutien présumé aux RSF a été mis en avant dans divers rapports, notamment celui des Nations unies en janvier 2024, mais le Tchad et les Émirats arabes unis ont toujours nié toute implication.

La présence à El Fasher, dans la région instable du Darfour au Soudan, d'une rébellion Zaghawa – un groupe ethnique également présent au Tchad – constitue la principale préoccupation de N'Djamena.

Cette rébellion est dirigée par Ousman Dillo, le frère cadet de l'opposant tchadien Yaya Dillo Djerou.

Une guerre meurtrière au Soudan

En février 2008, une rébellion Zaghawa basée au Soudan a lancé une offensive éclair au Tchad aux côtés d'autres groupes, mais a été repoussée par l’armée tchadienne.

La guerre au Soudan depuis avril 2023 a fait des milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et créé un risque de famine généralisée, ce que l'ONU considère comme la pire crise humanitaire des temps récents.

Deux millions de personnes ont également fui vers les pays voisins, dont 1,5 million vers le Tchad.

