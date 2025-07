Le Colombien Luis Diaz, 28 ans, s'est engagé avec le Bayern Munich en provenance de Liverpool pour un contrat d'une durée de quatre ans jusqu'à l'été 2029, a annoncé mercredi le champion d'Allemagne.

"Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi" de rallier "l'un des plus grands clubs du monde", s'est réjoui dans le communiqué du club Luis Diaz, sacré champion d'Angleterre avec Liverpool en mai 2025.

Selon les médias anglais et allemands, le montant du transfert s'élève autour de 75 millions d'euros (bonus compris), ce qui en ferait la troisième recrue la plus chère de l'histoire du Bayern, derrière Harry Kane (95 M EUR à l'été 2023), et Lucas Hernandez (67 M EUR à l'été 2019).

Diaz, qui portera le numéro 14, est un "joueur exceptionnel" qui "aidera tout de suite notre équipe à progresser", a estimé le directeur sportif du Bayern, Max Eberl.

Troisième Colombien à porter le maillot du Bayern

En 2024-2025, Luis Diaz a réalisé la meilleure de ses trois saisons et demie avec Liverpool (17 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues).

Il a été l'un des joueurs essentiels du 20e titre de champion d'Angleterre, évoluant la plupart du temps sur le côté gauche de l'attaque.

International depuis septembre 2018, Luis Diaz compte 64 capes avec la Colombie, où il est un titulaire indiscuté. Il est le troisième Colombien après Adolfo Valencia (1993-1994) et surtout James Rodriguez (2017-2019) à porter le maillot du Bayern.

Avec les Reds, il a remporté le championnat en 2025, la Coupe d'Angleterre en 2022, la Coupe de la Ligue en 2022 et 2024 et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2022.