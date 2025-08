Par Charles Mgbolu et Millicent Akeyo

Pour plus d'un milliard de personnes à travers le continent africain, préparer un repas signifie souvent s'accroupir devant des feux ouverts ou des poêles enfumés, inhalant des fumées toxiques qui, à long terme, nuisent gravement à leur santé.

La cuisine, généralement considérée comme le cœur d'un foyer, devient alors un danger pour la santé. C'est une menace silencieuse qui passe largement inaperçue jusqu'à ce que le pire se produise.

Les statistiques confirment cette réalité. Quatre familles sur cinq à travers le continent cuisinent encore avec des combustibles polluants tels que le bois, le charbon de bois ou les excréments d’animaux, selon un rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à la mi-juillet.

L'étude, intitulée Universal Access to Clean Cooking in Africa, mentionne que ces pratiques de cuisson contribuent à plus de 800 000 décès prématurés chaque année, attribués à la pollution de l'air domestique.

Les femmes et les enfants sont les principales victimes.

Le problème, également environnemental et économique, reste difficile à résoudre.

Cependant, le rapport de l'AIE suggère que cette réalité n'est pas une fatalité pour l'Afrique.

Il affirme que les pays africains peuvent combler l'un des écarts énergétiques et de développement les plus nuisibles du continent en seulement 15 ans, à condition de reproduire les progrès réalisés dans d'autres économies en développement confrontées au même problème.

« Si nous parvenons à passer à des solutions de cuisson propre, les avantages seront bien sûr une réduction des émissions, ce qui est essentiel pour de nombreux pays africains, et la préservation de la biodiversité du continent en réduisant l'abattage des arbres pour le bois de chauffage », explique Syrine El Abed, responsable du programme Afrique de l'Est et centrale de l'AIE, à TRT Afrika.

Cartographier le défi

Le rapport propose la première cartographie complète des infrastructures de cuisson propre en Afrique subsaharienne, combinée à une évaluation des coûts et de l'accessibilité de chaque solution à l'échelle du kilomètre carré.

Il suit également les résultats du Sommet sur la cuisson propre en Afrique, tenu en mai 2024 à Paris par l'AIE et ses partenaires. Ce conclave a bénéficié de plus de 2,2 milliards de dollars d'engagements du secteur public et privé.

Selon le rapport, plus de 470 millions de dollars parmi ces engagements ont déjà été déboursés.

« Nos déclarations ont permis une approche et une perspective unifiées face à un problème particulier. Nous visons également à nous assurer que les personnes les plus touchées par cette transition vers la cuisson propre ne supportent pas de coûts excessifs », confie Lerato Mataboge, commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et l'énergie, à TRT Afrika.

L'Union africaine a organisé un sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam, en Tanzanie, en 2024, où les chefs d'État et de gouvernement africains ont pris un engagement fort pour assurer la transition énergétique propre en Afrique, visant à fournir de l'énergie propre à 300 millions de personnes sur le continent d'ici 2030, dans le cadre de ce qui est connu sous le nom de Déclaration énergétique de Dar es Salaam.

Cette transformation énergétique a reçu plus de 50 milliards de dollars de soutien de la part de partenaires mondiaux.