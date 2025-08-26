L’attaquant nigérian Victor Boniface a exprimé sa colère après l’échec de son transfert annoncé vers l’AC Milan. Alors que les négociations semblaient bien avancées entre le Bayer Leverkusen et le club italien, le dossier a brusquement capoté, provoquant la frustration du joueur.

Le club milanais a évoqué une fragilité persistante au genou droit, ce qui a fait échouer la signature du Nigérian.

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 23 ans n’a pas caché son amertume, déclarant : "Des clowns partout", une phrase interprétée comme un message adressé aux dirigeants ou intermédiaires impliqués dans le transfert.

Négligence et précipitation

Nombre d’observateurs estiment que les Milanais ont manqué de professionnalisme dans ce dossier car pour des discussions pour des joueurs qui ont un passif de blessures, le club veille à gérer en privé la visite médicale avant toute communication ou décision officielle. Cette approche évite des déceptions ou des frustrations, sans parler de possibles cafouillages médiatiques.

La série de tests conduite pendant 48 heures à Milan a été sanctionnée par une décision négative pour le joueur. Sur la base des rapports médiaux, l'AC Milan a refusé de s’engager mettant fin à l'un accord de prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros.

Plusieurs sources rappellent que la star des Super Eagles qui a 24 ans a connu des problèmes musculaires récurrents. Il a fait face à de blessures graves, dont une déchirure des ligaments croisés en 2019 quand il évoluait au club norvégien de Bodø/Glimt.

Victime de blessure seulement deux semaines après avoir signé pour Glimt, il est resté sur la touche pendant toute la saison.