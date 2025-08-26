L’attaquant nigérian Victor Boniface a exprimé sa colère après l’échec de son transfert annoncé vers l’AC Milan. Alors que les négociations semblaient bien avancées entre le Bayer Leverkusen et le club italien, le dossier a brusquement capoté, provoquant la frustration du joueur.
Le club milanais a évoqué une fragilité persistante au genou droit, ce qui a fait échouer la signature du Nigérian.
Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 23 ans n’a pas caché son amertume, déclarant : "Des clowns partout", une phrase interprétée comme un message adressé aux dirigeants ou intermédiaires impliqués dans le transfert.
Négligence et précipitation
Nombre d’observateurs estiment que les Milanais ont manqué de professionnalisme dans ce dossier car pour des discussions pour des joueurs qui ont un passif de blessures, le club veille à gérer en privé la visite médicale avant toute communication ou décision officielle. Cette approche évite des déceptions ou des frustrations, sans parler de possibles cafouillages médiatiques.
La série de tests conduite pendant 48 heures à Milan a été sanctionnée par une décision négative pour le joueur. Sur la base des rapports médiaux, l'AC Milan a refusé de s’engager mettant fin à l'un accord de prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros.
Plusieurs sources rappellent que la star des Super Eagles qui a 24 ans a connu des problèmes musculaires récurrents. Il a fait face à de blessures graves, dont une déchirure des ligaments croisés en 2019 quand il évoluait au club norvégien de Bodø/Glimt.
Victime de blessure seulement deux semaines après avoir signé pour Glimt, il est resté sur la touche pendant toute la saison.
Sélectionné dans l'équipe nigériane des moins de 20 ans pour disputer la Can de cette catégorie (en février 2019 au Niger), il avait dû se retirer.
En janvier 2024, une blessure musculaire l’a obligé à déclarer forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire.
Saison réussie en Bundesliga
Auteur d’une saison réussie avec Leverkusen, Boniface était une cible clé de Milan.
Le Nigérian considère cette affaire comme une occasion ratée de disputer la Ligue des champions dans un championnat qu’il respecte.
Par ailleurs, Leverkusen semble également mécontent, estimant que Milan n’a pas tenu certains engagements non officiels.
Victor Boniface a inscrit 22 buts en 42 matchs de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, dont 14 buts en 23 matchs lors de la saison 2023-24, où il a été le meilleur buteur du club et a contribué à la conquête du titre de Bundesliga.