Le département d'État américain a annoncé le licenciement de plus de 1 300 employés aux États-Unis.

Ces mesures d'austérité concernent environ 1 100 fonctionnaires, dont beaucoup travaillent au siège de Washington, ainsi que près de 250 diplomates. Cette information a été confirmée par l'administration sur demande.

Les employés concernés ont été informés vendredi et bénéficieront d'une période de préavis de 60 ou 120 jours avant leur départ définitif. Une fois les mesures d'économie achevées, l'effectif total sera réduit de plus de 15 %, selon le ministère. Plusieurs médias américains avaient déjà rapporté ces licenciements.

Au total, près de 3 000 employés du ministère devraient quitter leurs fonctions dans le cadre de ce programme de réduction des coûts. Selon les médias, plus de la moitié d'entre eux envisagent d'accepter des offres de départ volontaire. Cette réorganisation vise à rendre le ministère plus efficace et mieux concentré sur ses priorités, a déclaré jeudi le secrétaire d'État Marco Rubio.

« De nombreux postes que nous souhaitons supprimer avaient été créés pour répondre à des besoins spécifiques. Mais le monde a changé », a expliqué le ministère pour justifier cette réduction des effectifs. Selon les rapports, le département comptait récemment environ 18 700 employés aux États-Unis.

Il y a seulement quelques jours, la Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie aux licenciements massifs prévus par l'administration du président Donald Trump.

La Cour a levé une injonction temporaire d'une juridiction inférieure qui avait initialement bloqué le projet de Trump. Cependant, le processus judiciaire sur le fond de l'affaire se poursuit.

Après l'entrée en fonction de Trump en janvier, le comité de réduction des coûts, dirigé à l'époque par le milliardaire de la tech Elon Musk, avait lancé une restructuration de l'administration publique, incluant des licenciements massifs.