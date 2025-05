La Turquie a fermement condamné la destruction de l'hôpital d'amitié turco-palestinien à Gaza, construit par la Turquie et exploité par les autorités locales en tant que centre de traitement du cancer.

"Nous condamnons la destruction de l'hôpital d'amitié turco-palestinien par Israël", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi.



Le ministère a qualifié cette attaque de “faisant partie d'une politique plus large visant à rendre Gaza inhabitable”.

"Le ciblage délibéré d'un hôpital fournissant des soins de santé aux civils de Gaza s'inscrit dans la politique d'Israël visant à rendre Gaza invivable et à forcer le peuple palestinien au déplacement", poursuit le communiqué.

Il appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes et dissuasives contre les actions d’Israël.

"Terrorisme d'État systématique"

"Nous exhortons la communauté internationale à prendre des mesures fermes et efficaces contre les attaques illégales d'Israël et son terrorisme d'État systématique", a déclaré le ministère.

Il tient également les dirigeants israéliens pour responsables des atrocités en cours en Palestine.

"Tous ceux qui sont responsables du génocide en Palestine, en particulier (le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu), devront tôt ou tard rendre des comptes devant le droit international", a-t-il ajouté.

Près de 50 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 112 000 blessés dans l'offensive militaire israélienne brutale sur Gaza depuis octobre 2023.