La rencontre entre Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, en Alaska s'est terminée sans qu'aucun accord ne soit conclu. Cette réunion, qui s'inscrivait dans les priorités de Trump, notamment la fin du conflit en Ukraine, n'a pas permis d'atteindre un consensus.

Vendredi, les deux dirigeants se sont rencontrés pendant près de trois heures sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, en Alaska. Lors de la conférence de presse conjointe qui a suivi, Trump a déclaré : “Il y avait de nombreux points sur lesquels nous étions d'accord. Je dirais qu'il y a encore quelques grandes questions sur lesquelles nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente, mais nous avons fait des progrès”. Il a ajouté que des avancées vers la paix avaient été réalisées, bien que sans accord concret.

Trump a également précisé : "Tant qu’un accord n’est pas conclu, il n’y a pas d’accord".. Cependant, il n'a pas donné de détails sur les points restants ni confirmé si l'Ukraine avait été directement abordée. De son côté, Vladimir Poutine n'a montré aucun changement dans la position russe, qualifiant le conflit de menace fondamentale pour la sécurité de la Russie. Il a insisté sur le fait qu'une solution durable nécessitait de s'attaquer aux causes profondes du conflit, des termes souvent utilisés par Moscou pour justifier ses exigences, notamment le retrait des troupes ukrainiennes, la démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN.

Poutine a déclaré : “Nous espérons que Kiev et les capitales européennes comprendront cela de manière constructive et éviteront de créer des obstacles”.

Lors de la conférence, Trump a affirmé que si lui-même avait été président en 2022, la guerre n'aurait pas éclaté. Poutine a confirmé cette déclaration en disant : “Je suis convaincu que cela aurait été le cas”. Trump a également annoncé son intention de contacter les dirigeants de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres responsables pour les informer des discussions.

Avant de quitter la conférence sans répondre aux questions des journalistes, Trump a déclaré à Poutine : “Nous nous reverrons probablement très bientôt”. Poutine a répondu en anglais : “La prochaine fois à Moscou”. Trump a réagi avec humour : “Oh, c'est intéressant... Je me sentirai probablement un peu sous pression, mais je peux imaginer que cela se produise”.

Le sommet a débuté avec un accueil chaleureux pour Poutine, malgré les sanctions américaines contre lui et le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Ukraine. Trump l'a accueilli à l'aéroport avec une poignée de main, un sourire et un tapis rouge, tandis que des avions militaires américains, y compris un bombardier B-2, survolaient la zone.