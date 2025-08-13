La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a accueilli Tamar Bagrationi, l'épouse du président géorgien Mikheil Kavelashvili, lors de sa première visite officielle en Turquie.

Lors d'une rencontre mardi à la Maison d'Hôtes d'État dans le complexe présidentiel, les deux femmes ont discuté du patrimoine culturel commun, des valeurs familiales et des domaines potentiels de coopération, notamment en matière de protection de l'environnement.

Tamar Bagrationi a exprimé son admiration pour les initiatives d'Emine Erdogan, affirmant qu'elle suit de près son travail et qu'elle a beaucoup à apprendre d'elle.

Elle a salué l'engagement de la Turquie à préserver les valeurs familiales et a exprimé sa satisfaction de constater que les deux pays partagent cette priorité.

Soulignant l'urgence mondiale d'agir pour l'environnement, Tamar Bagrationi a signé la « Déclaration de Bonne Volonté Zéro Déchet Mondiale », une initiative lancée par Emine Erdogan et initialement soutenue par le président Recep Tayyip Erdogan.

Elle a déclaré suivre de près le projet Zéro Déchet et a félicité la Turquie pour son leadership dans ce domaine.