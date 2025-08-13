La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, a accueilli Tamar Bagrationi, l'épouse du président géorgien Mikheil Kavelashvili, lors de sa première visite officielle en Turquie.
Lors d'une rencontre mardi à la Maison d'Hôtes d'État dans le complexe présidentiel, les deux femmes ont discuté du patrimoine culturel commun, des valeurs familiales et des domaines potentiels de coopération, notamment en matière de protection de l'environnement.
Tamar Bagrationi a exprimé son admiration pour les initiatives d'Emine Erdogan, affirmant qu'elle suit de près son travail et qu'elle a beaucoup à apprendre d'elle.
Elle a salué l'engagement de la Turquie à préserver les valeurs familiales et a exprimé sa satisfaction de constater que les deux pays partagent cette priorité.
Soulignant l'urgence mondiale d'agir pour l'environnement, Tamar Bagrationi a signé la « Déclaration de Bonne Volonté Zéro Déchet Mondiale », une initiative lancée par Emine Erdogan et initialement soutenue par le président Recep Tayyip Erdogan.
Elle a déclaré suivre de près le projet Zéro Déchet et a félicité la Turquie pour son leadership dans ce domaine.
‘Contribution significative’
Dans un message publié sur les réseaux sociaux après la rencontre, Emine Erdogan a indiqué qu'elles avaient échangé des idées sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la protection de l'environnement.
Elle a décrit la signature de la déclaration par Tamar Bagrationi comme une « contribution significative » à leur responsabilité commune envers la planète, la remerciant pour son soutien aux efforts visant à laisser un monde plus propre et plus vivable pour les générations futures.
« J'ai eu le plaisir d'accueillir Mme Tamar Bagrationi, l'estimée épouse du président de la Géorgie, lors de sa première visite officielle dans notre pays après leur prise de fonction. Nous avons discuté de nombreux sujets, allant des liens solides entre nos pays et de notre affinité culturelle à des questions allant de l'environnement à l'éducation. »
« Nous avons échangé des idées sur les domaines potentiels de coopération. À cette occasion spéciale, la signature par Mme Bagrationi de la Déclaration de Bonne Volonté Zéro Déchet Mondiale, contribuant ainsi à notre responsabilité commune envers l'environnement et l'humanité, a été particulièrement significative. Je la remercie sincèrement pour son soutien à notre détermination à laisser un monde plus propre et plus vivable pour les générations futures », a-t-elle ajouté.