La Fondation Maarif de Turquie a organisé une grande cérémonie de remise de diplômes pour des étudiants internationaux issus de 10 pays africains, ayant brillamment achevé leurs études universitaires en Turquie.

Cette fondation œuvre pour la promotion de l'éducation, notamment en attribuant des bourses aux étudiants étrangers et en gérant des écoles dans de nombreux pays, dans le cadre de l'engagement de la Turquie à renforcer les relations bilatérales et à améliorer l'éducation à l'échelle mondiale.

Au lieu du traditionnel lancer de chapeaux, les étudiants de Maarif ont célébré leur remise de diplômes en lançant des avions en papier aux couleurs du drapeau palestinien, en signe de solidarité avec la Palestine alors qu'Israël poursuit sa guerre brutale contre Gaza.

Plus de 100 étudiants ont obtenu leur diplôme dans cette dernière promotion, ayant terminé leurs études dans divers domaines des sciences sociales et naturelles.

Lors de la cérémonie organisée mercredi à Istanbul, des étudiants d'Afrique et d'autres continents ont reçu leurs diplômes de 38 universités différentes à travers la Turquie.

L’impact croissant de Maarif

Après avoir été diplômés des écoles Maarif en Somalie, Tunisie, Soudan, Guinée, Niger, Mali, Éthiopie, Maroc, Burundi et Mauritanie, les étudiants africains se préparent désormais à retourner dans leurs pays d'origine pour servir d'ambassadeurs de bonne volonté.

Lors de son discours à la cérémonie, le président de la Fondation Maarif de Turquie, Mahmut Mustafa Özdil, a souligné que la fondation, créée il y a neuf ans, est désormais active dans 55 pays répartis sur six continents, touchant plus de 70 000 étudiants à travers le monde.

« Les écoles Maarif forment des individus enracinés dans leur culture tout en étant connectés au monde. Notre modèle est exempt d'imposition, sensible aux valeurs locales et ouvert aux principes universels. Vous n'êtes pas seulement des diplômés brillants, mais aussi des ponts de confiance entre vos pays et la Turquie », a déclaré Özdil, en mettant en avant le modèle éducatif unique de la fondation.

« La voix des sans-voix »

Représentant les diplômés, Hamza Yimaj Hussien, originaire d'Éthiopie, a souligné que Maarif cultive non seulement la réussite académique, mais aussi de solides valeurs éthiques.

« Ce qui se passe à Gaza brise nos cœurs. Maarif nous a appris à être des individus compatissants et justes, en plus d'être performants. Il est de notre devoir d'être la voix des sans-voix », a-t-il ajouté.

Dans un moment symbolique lors de la cérémonie, Muhammed Ahmed Alasow, diplômé de l'école Maarif de Mogadiscio et de l'université Medipol d'Istanbul, a transmis le drapeau de Maarif à Mahamat Saleh Khamis, un étudiant de l'école Maarif de N'Djamena au Tchad et étudiant à l'université Hacı Bayram Veli d'Ankara.

L'événement s'est conclu par le lancement symbolique d'avions en papier à motif de pastèque, emblème de la résistance palestinienne, et une photo de groupe.

Parmi les participants figuraient le vice-gouverneur d'Istanbul, Asım Alkan, des membres du conseil d'administration de la fondation, des cadres, des familles et du personnel.