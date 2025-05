Karim Khan a initié la procédure qui a conduit la CPI, fin 2024, à émettre des mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant, rappelle le quotidien "Le Monde".

La CPI n'a pas encore réagi à ces sanctions.

Les juges de l’institution judiciaire avaient estimé qu’il y avait des « motifs raisonnables » de soupçonner les deux hommes de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la guerre à Gaza, qui a suivi l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol isr aélien, le 7 octobre 2023.

Le texte du décret signé par Donald Trump au début du mois accuse la CPI d’avoir « engagé des actions illégales et sans fondement contre l’Amérique et notre proche allié Israël », en référence également à une enquête sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan, précise le même média.

Il interdit, notamment, l’entrée sur le sol américain au personnel de la CPI et à leur famille, ainsi qu’à quiconque considéré comme ayant contribué à ses travaux d’enquête. Et il prévoit le gel de leurs avoirs détenus aux Etats-Unis. La Cour ba sée à La Haye (Pays-Bas) avait condamné ce décret visant « à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial », indique la même source.

Au cours du premier mandat de Donald Trump, la CPI, en particulier sa procureure d’alors, Fatou Bensouda, avait déjà été la cible de sanctions américaines – levées par Joe Biden peu après son arrivée au pouvoir, en 2021, rappelle enfin le média français.