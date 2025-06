Un camp militaire dans la ville malienne de Tombouctou a été attaqué lundi par des « terroristes », et des tirs nourris ont été entendus, ont indiqué des responsables militaires, locaux et des habitants à l'agence de presse AFP.

« Nous faisons face à des terroristes qui attaquent Tombouctou. Nous ripostons », a déclaré une source militaire.

« Le camp situé au centre-ville a été attaqué », a-t-elle ajouté.

Un responsable local a précisé : « Les terroristes sont arrivés aujourd'hui à Tombouctou avec un véhicule chargé d'explosifs. Le véhicule a explosé près du camp militaire. Les tirs se poursuivent actuellement. »

Le personnel des Nations Unies a reçu pour consigne, via un message, de « se mettre à l'abri » et de « rester éloigné des fenêtres » en raison des « tirs dans la ville de Tombouctou ».

Un habitant a rapporté avoir entendu « des tirs nourris dans la ville », qui « semblent provenir du côté du camp militaire ».

Un journaliste local, s'exprimant par téléphone, a affirmé : « La ville est sous le feu. Ce matin, notre ville a été attaquée par des groupes terroristes. Des tirs ont été entendus près du camp militaire et de l'aéroport. Nous sommes tous rentrés chez nous. »

L'ancienne ville de Tombouctou, autrefois surnommée la « cité des 333 saints » en raison des saints musulmans qui y sont enterrés, a subi d'importantes destructions lorsqu'elle était sous le contrôle des terroristes en 2012 et 2013.

L'attaque de lundi survient après qu'un groupe lié à Al-Qaïda, actif dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, a revendiqué une attaque précédente contre une base militaire dimanche, qui, selon deux sources, aurait tué plus de 30 soldats.

Depuis le début du mois de mai, plus de 400 soldats auraient été tués par des terroristes dans des bases et des villes au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Le groupe JNIM a indiqué dimanche, dans un communiqué, avoir pris le contrôle de la base de Boulkessi, située dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'armée malienne a indiqué avoir été contrainte de se replier.

« De nombreux hommes ont combattu, certains jusqu'à leur dernier souffle, pour défendre la nation malienne », a ajouté l'armée dans un communiqué, sans fournir de bilan des pertes.

Un porte-parole n'a pas répondu à une question sur le bilan, mais deux sources sécuritaires ont indiqué que plus de 30 soldats avaient été tués. Une source municipale à Mondoro, près de la base, a signalé que les insurgés avaient « vidé le camp » et qu'il y avait de nombreux morts, rapporte l'agence Reuters.

Des vidéos partagées en ligne montrent des dizaines d'insurgés envahissant la base. Le groupe JNIM a revendiqué une série d'attaques récentes dans la région.

Le 24 mai, il a affirmé avoir attaqué une base à Dioura, dans le centre du Mali, tuant 40 soldats. Vendredi dernier, il a annoncé avoir pris le contrôle d'une base à Sirakorola, dans le sud-ouest du Mali, bien que l'armée ait affirmé avoir repoussé l'attaque, sans fournir de bilan.

Au Burkina Faso voisin, le JNIM a revendiqué des attaques contre des positions militaires et la ville de Djibo à la mi-mai, affirmant avoir tué 200 soldats.

Au Niger, plus de 100 soldats ont été tués lors de deux attaques dans la région de Tahoua le 24 mai et dans la région de Dosso le 26 mai, selon des sources sécuritaires.

Ni le Burkina Faso ni le Niger n'ont publié de bilan officiel des pertes.