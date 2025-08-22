INTERNATIONAL
3 min de lecture
L'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza, une famine créée par Israël
L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans un état "catastrophique".
L'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza, une famine créée par Israël
Tom Fletcher, responsable de la coordination humanitaire de l'ONU à Genève, ce vendredi. / AP
il y a 12 heures

Depuis plusieurs mois, des alertes, des mises en garde et des appels ont été lancés par des ONG et la communauté internationale pour permettre l'entrée de nourriture à Gaza. Israël, qui a partiellement ou totalement bloqué l'entrée de l'aide humanitaire depuis le 2 mars, a toujours nié l'existence de la famine qui s'est installée dans la région.

Ce vendredi, les Nations unies ont déclaré un état de famine à Gaza, une première dans l'histoire du Moyen-Orient. Selon les experts de l'ONU, 500 000 personnes, soit un quart de la population de Gaza, sont dans une situation qualifiée de "catastrophique".

Les experts de l'ONU utilisent le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) pour évaluer l'état sanitaire des populations. Cet organisme, basé à Rome, a confirmé qu'une famine est en cours dans le gouvernorat de Gaza Nord et qu'elle pourrait s'étendre aux gouvernorats de Deir el-Balah et Khan Younès d'ici la fin du mois de septembre.

RELATEDTRT Global - Gaza : Des troupes israéliennes tuent 20 Palestiniens, dont 15 qui attendaient de l'aide alimentaire

Comme souvent, Israël rejette les accusations et dément les conclusions. Le rapport de l'IPC est qualifié de "biaisé" et "fondé sur les mensonges du Hamas" par les autorités israéliennes.

Cette famine semble avoir été orchestrée pour des raisons politiques. Israël a bloqué l'aide humanitaire, y compris les médicaments et les antidouleurs, depuis le début du mois de mars. Depuis des semaines, des enfants et des personnes âgées meurent de faim.

Plus de deux millions de personnes ne peuvent se nourrir normalement, et le nord de Gaza a été particulièrement touché en raison des opérations militaires quasi permanentes. La nouvelle fondation humanitaire pour Gaza, créée par Israël et les États-Unis, n'opère pas dans cette zone. Depuis mai, Israël a remplacé 400 points de distribution de nourriture gérés par l'ONU par seulement quatre hangars situés dans le sud de l'enclave.

Nos recommandations

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a exprimé son indignation ce vendredi matin, déclarant que "la famine de Gaza doit tous nous hanter". Il a souligné que cette situation aurait pu être évitée sans "l'obstruction systématique d'Israël".

"La nourriture s'accumule aux frontières en raison de cette obstruction", a-t-il dénoncé lors d'un point de presse à Genève.

RELATEDTRT Global - Gaza: l'Italie commencera des largages d'aide humanitaire le 9 août

Volker Türk, chef des droits humains des Nations unies, a rappelé que "priver intentionnellement des populations de nourriture à des fins militaires constitue un crime de guerre". Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé à "un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et un accès humanitaire total et sans entrave".

Au début du mois, plusieurs pays européens et arabes ont tenté des largages de vivres sur Gaza après qu'Israël a légèrement assoupli ses restrictions. Cependant, ces parachutages ont été critiqués pour leur dangerosité, ayant causé la mort de plusieurs personnes écrasées par les colis.

Les ONG présentes sur le terrain ont également dénoncé le fait que cette aide n'atteignait pas les plus vulnérables, notamment les personnes déjà gravement dénutries.

Au sud de l'enclave, du côté égyptien, des centaines de tonnes d'aide humanitaire attendent d'être distribuées à Gaza. Israël continue d'interdire l'entrée de cette aide ou refuse d'assurer la sécurité des convois des ONG, perpétuant ainsi une logique d'obstruction.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us