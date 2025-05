Le directeur de la communication de la Présidence turque a condamné les efforts systématiques déployés par les groupes pro-israéliens pour faire taire les voix qui soutiennent la Palestine au moyen de fausses accusations d'antisémitisme.

“De telles activités ont maintenant atteint certaines des institutions académiques les plus réputées des États-Unis, telles que Harvard”, a souligné Altun dans une déclaration samedi, faisant référence à la révocation du professeur turco-américain Cemal Kafadar de la présidence du Centre d'études sur le Moyen-Orient de Harvard.

Il a ajouté que cette mesure, fondée sur “des accusations d'antisémitisme clairement fausses et d'une ampleur flagrante”, démontre la politique de deux poids deux mesures des universités américaines, qui ont longtemps revendiqué une supériorité morale en matière de liberté académique et de liberté d'expression.

Le renvoi de l'historien ottoman de renommée mondiale Kafadar intervient quelques jours seulement après qu'une doctorante turque aux États-Unis, Rumeysa Ozturk, a été arrêtée et a fait l'objet d'une tentative d'expulsion, apparemment en raison d'une campagne menée par Canary Mission, un site web pro-israélien qui dresse une liste noire des étudiants et des activistes pro-palestiniens.

“La pression exercée par le gouvernement américain sur les universités, ainsi que l'expulsion d'individus des États-Unis en raison de leurs opinions et de leur militantisme en faveur de la Palestine, vont à l'encontre des valeurs fondamentales que l'Amérique défend depuis si longtemps”, a souligné M. Altun, accusant les alliés occidentaux d'Israël de se livrer à une “chasse aux sorcières”.

Il a appelé les institutions universitaires occidentales à “s'opposer aux demandes déraisonnables et extrémistes visant à cibler les étudiants et les universitaires internationaux”, soulignant que ces groupes sionistes “ont désormais recours à des tactiques méprisables pour réduire au silence les critiques légitimes et l'activisme pacifique”.

Le directeur de la communication a une nouvelle fois affirmé que la Turquie rejetait fermement toute tentative de dépeindre l'activisme pro-palestinien comme de l'antisémitisme.