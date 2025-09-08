La souche d'arbre reposait depuis on ne sait combien de temps dans le lit de la rivière, invisible sous les eaux scintillantes du fleuve Niger.

Un craquement tonitruant brisa soudain le calme, projetant des dizaines de passagers par-dessus bord depuis l'embarcation en bois. Le bateau avait inévitablement heurté l'obstacle submergé.

Alors que des appels à l'aide résonnaient, des sauveteurs des villages voisins plongèrent pour sauver ceux qu'ils pouvaient face au courant.

Pour des dizaines de personnes, l'aide arriva trop tard.

Les autorités locales ont déclaré que le bateau, transportant plus de 100 personnes à un événement de condoléances, a coulé près de la communauté de Gausawa, dans l'État du Niger, au centre-nord du Nigeria.

Au moins 60 vies ont été perdues dans cette tragédie du 2 septembre, qui s'est déroulée dans des circonstances devenues étrangement familières dans le pays.

Violations flagrantes

Le vaste réseau de voies navigables intérieures du Nigeria, un système de 8 600 kilomètres constituant le troisième plus grand d'Afrique après ceux du Tchad et de la République démocratique du Congo, est à la fois un atout économique et une merveille naturelle.

Ces voies, qui s'étendent des fleuves Niger et Bénoué aux routes côtières de Badagry à Calabar, relient les communautés rurales et servent de lignes vitales pour le commerce agricole.

Ce qui passe inaperçu jusqu'à ce qu'une tragédie survienne, comme à Gausawa cette semaine, c'est le non-respect généralisé des normes de sécurité par les opérateurs de bateaux sur l'ensemble du réseau de voies navigables.

Une étude publiée dans l'International Journal of Scientific Research indique qu'entre 2010 et fin 2021, un total de 2 346 vies ont été perdues dans 266 accidents de bateaux.

2021, année la plus meurtrière

Plus de 67 % de ces accidents sont classés comme évitables, attribués à des négligences humaines volontaires ou dues à l'inefficacité, surcharge, mauvais entretien et mépris flagrant des règlements de sécurité.

Les données disponibles auprès de l'Autorité des voies navigables intérieures du Nigeria corroborent cette thèse.

« Les lois régissant les voies navigables existent, mais malheureusement, elles ne sont pas respectées », explique Ibrahim Hussaini, directeur de l'information et des missions spéciales à l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger, à TRT Afrika.

Le trafic intense le long des voies côtières, y compris les navires transportant des tonnes de produits agricoles, accentue le risque de collisions entre bateaux ou avec des obstacles cachés.

En 2018, onze passagers sont morts à Lagos lorsqu'un bateau de passagers a percuté une autre embarcation en bois près du front de mer d'Apapa.

Dans une interview à TRT Afrika, Abbas Garba Idriss, président de la Risk Managers' Society of Nigeria, recommande une formation spéciale pour les capitaines des navires empruntant des routes encombrées. Il plaide également pour la mise en place de normes strictes pour certifier les équipages.