Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué les récentes déclarations de son homologue américain Donald Trump concernant la fin du conflit entre Israël et l’Iran, soulignant la nécessité d’une action immédiate pour éviter une catastrophe qui pourrait embraser toute la région.

Les deux dirigeants ont discuté du conflit Israël-Iran, des relations bilatérales et des questions régionales lors d’un appel téléphonique, a indiqué dimanche la Direction de la communication de la Turquie sur X.

Erdogan a réitéré que la diplomatie est la seule voie viable pour résoudre la question du programme nucléaire iranien, exprimant la volonté d’Ankara de déployer tous les efforts nécessaires à cette fin, y compris en jouant un rôle de facilitateur.

Les attaques d’Israël contre l’Iran ont causé des « dommages économiques et civils irréversibles » pour les deux parties, a déclaré le président turc, insistant sur la nécessité de mettre fin à cette voie risquée.

Dans une publication sur Truth Social dimanche, Trump a affirmé : « L’Iran et Israël devraient conclure un accord, et ils concluront un accord », ajoutant que de nombreux appels et réunions étaient en cours pour parvenir à la paix.

Action urgente

Le conflit entre l’Iran et Israël a débuté tôt vendredi lorsque Israël a frappé des sites militaires et nucléaires iraniens, tuant plusieurs de ses hauts commandants et scientifiques. Israël a poursuivi ses attaques, et l’Iran a lancé des frappes de représailles.

Trump et Erdogan se sont également entretenus par téléphone samedi.

