La réputation du Nigeria en tant que l'une des puissances économiques de l'Afrique est quelque peu ternie par une recrudescence des crimes financiers internationaux et inter-états, marquée par des taux élevés de blanchiment d'argent, de cybercriminalité, de contrefaçon de devises et d'autres infractions financières.

Ce paradoxe entre la croissance économique – la Banque mondiale prévoit une expansion de 3,5 % de l'économie nigériane d'ici 2025 malgré les incertitudes mondiales – et l'élargissement du spectre des fraudes financières a déclenché une intensification de la surveillance à travers le pays au cours des derniers mois.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), principal organisme de lutte contre la fraude financière au Nigeria, a déjà inculpé un suspect arrêté en mars à l'aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, la capitale économique du pays.

Selon les documents judiciaires, le voyageur aurait omis de déclarer 578 000 dollars en espèces, ce qui a conduit à quatre chefs d'accusation, notamment pour blanchiment d'argent et contrefaçon.

Shuaibu Idris Miqati, directeur de la société de conseil en intelligence financière Time-Line Consult Ltd, basée à Lagos, voit cette tendance comme le reflet des inconvénients inhérents à un système économique mondial presque ouvert et interconnecté.

« Le fait que des voyageurs internationaux soient régulièrement interceptés avec des espèces non déclarées en quittant ou en arrivant au Nigeria suggère que des failles subsistent, bien que la prévalence ait été plus élevée les années précédentes », explique Miqati à TRT Afrika.

« Il y a des signes d'une corruption croissante et d'un réseau criminel dont la portée s'étend désormais au-delà des frontières nigérianes. »

Facteurs systémiques

Les réglementations douanières du Nigeria interdisent de transporter plus de 10 000 dollars en espèces, ce qui signifie que toute personne souhaitant dépasser cette limite doit recourir à une ou plusieurs options illégales.

Les arrestations, en particulier dans les aéroports, impliquent fréquemment des voyageurs tentant de déplacer de l'argent provenant d'activités illégales telles que la traite des êtres humains, le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale.

Le blanchiment d'argent fait généralement référence à l'infraction consistant à dissimuler l'origine de fonds mal acquis, souvent par le biais de transferts bancaires complexes ou de transactions commerciales. Ces méthodes ne sont pas seulement illégales, mais aussi préjudiciables à l'économie.

« Les transactions échappant au système bancaire nuisent à l'économie. Lorsqu'une part importante des opérations financières n'est pas déclarée, les indicateurs économiques comme le PIB deviennent biaisés, ce qui affecte la fiscalité, la planification et les politiques économiques », affirme Miqati.

Le blanchiment d'argent favorise également la kleptocratie ou le pillage politique et alimente le crime organisé, y compris le racket, la traite des êtres humains et des drogues, la cybercriminalité, l'évasion fiscale et le terrorisme.

La Banque centrale du Nigeria a lancé une campagne contre la contrebande de devises tout en promouvant l'inclusion financière.

Couverture contre l'inflation

Alors, pourquoi des individus et même des entreprises prennent-ils le risque de faire passer des devises fortes en contrebande malgré des systèmes de surveillance sophistiqués dans les aéroports ?

Miqati pointe les crises inflationnistes actuelles au Nigeria, y compris l'érosion des revenus des ménages et des entreprises, comme un facteur déterminant.

« Il y a une tendance croissante à 'investir' dans des devises étrangères, que certaines personnes considèrent comme une défense stable contre les pressions inflationnistes domestiques », explique-t-il à TRT Afrika.

Les mules financières, qui transportent physiquement de l'argent illicite à travers les frontières, utilisent souvent des moyens officiels et non officiels pour échapper à la sécurité des aéroports.

À l'aéroport de Lagos, le personnel de l'EFCC a ciblé le suspect arrêté le mois dernier lorsqu'il a déclaré seulement la moitié des 578 000 dollars qu'il transportait depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Une fouille de ses affaires a révélé un montant équivalent en dollars américains dissimulé dans plusieurs paquets.

Surveillance renforcée

En mars, la sécurité des frontières nigérianes et les services de renseignement financier ont signalé une avancée dans la lutte contre le blanchiment d'argent lorsqu'un voyageur a été intercepté avec 1,154 million de dollars et 135 900 riyals saoudiens en espèces non déclarées à l'aéroport international Mallam Aminu Kano, le plus fréquenté du nord du Nigeria. Les espèces non déclarées étaient dissimulées dans des paquets de dattes importées.

L'affaire a depuis été confiée à l'EFCC pour une enquête approfondie et des poursuites judiciaires.

Selon la législation financière nigériane, la condamnation du contrevenant entraînerait probablement la confiscation de l'intégralité des espèces non déclarées au profit du gouvernement fédéral.

Des experts comme Miqati estiment que le système financier nigérian pourrait faire face à des défis encore plus redoutables liés au blanchiment d'argent et à d'autres crimes économiques, à mesure que les réseaux criminels deviennent plus intelligents et trouvent de nouvelles façons d'échapper à la surveillance.