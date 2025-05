Les médecins palestiniens ont récupéré les dépouilles de 120 personnes sous les décombres à Gaza, portant à 47 283 le bilan total des victimes de la guerre génocidaire d'Israël depuis octobre 2023, a indiqué le ministère de la Santé, jeudi.

Un communiqué du ministère ajoute que 306 blessés ont également été transférés dans des hôpitaux au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 111 472 le nombre de personnes blessées lors des attaques israéliennes.

« De nombreuses personnes sont toujours piégées sous les décombres et sur les routes, les secouristes n'ayant pas pu les atteindre », ajoute le communiqué.

Un accord de cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur le 19 janvier, suspendant la guerre génocidaire menée par Israël ; une guerre qui a tué près de 47 200 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 111 160 autres dep uis le 7 octobre 2023..

L'accord de cessez-le-feu en trois phases prévoit un échange de prisonniers et le maintien du calme, en vue d'une trêve permanente et du retrait des forces israéliennes de la Bande de Gaza.

Les attaques israéliennes ont fait plus de 11 000 disparus, des destructions massives et entraîné une crise humanitaire provoquant la mort de nombreuses personnes âgées et d'enfants, dans l'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre isr aélien Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans la Bande de Gaza.

Israël est également poursuivi devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour « crime de génocide, » en raison de la guerre subie par l'enclave palestinienne.