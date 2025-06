L'Iran dispose de stocks de missiles et de la capacité de mener des frappes de représailles continues malgré la perte de hauts commandants lors d'attaques israéliennes, a déclaré un ancien responsable du renseignement israélien à NBC News.

Le responsable, qui n'a pas été identifié par NBC News, a décrit la posture de Téhéran comme une "patience stratégique", mettant en garde contre les suggestions selon lesquelles le gouvernement iranien serait au bord de l'effondrement.

"Téhéran a la détermination et la capacité de continuer et de soutenir les attaques", a indiqué le responsable.

Le responsable a ajouté que "les missiles iraniens plus rapides lancés ces derniers jours ont également donné moins de temps à Israël pour se préparer avant que les projectiles n'atteignent leurs cibles prévues".

Il a également noté que les systèmes de défense antimissile israéliens n'ont intercepté que 65 % des projectiles iraniens au cours des dernières 24 heures, contre près de 90 % la veille.

Selon lui, l'Iran a déployé des missiles plus rapides et plus avancés, réduisant les temps d'alerte israéliens d'environ dix minutes à seulement six, et équipés de systèmes de guidage améliorés permettant des frappes plus précises.

"Plus important encore, les Iraniens disposent d'un système de navigation pour la phase finale de l'attaque qui leur permet d'être très précis et de frapper exactement les cibles qu'ils souhaitent, comme l'hôpital aujourd'hui à Beersheba", a expliqué le responsable.

Nouveaux missiles et attente de Washington

L'armée israélienne a déclaré que l'Iran avait utilisé un missile à ogives multiples lors de l'une de ses dernières attaques, le qualifiant de nouveau défi pour ses défenses aériennes.

La radio de l'armée a cité deux sources de sécurité affirmant que le missile qui a frappé Gush Dan était composé de plusieurs projectiles plus petits.

Par ailleurs, Maariv a rapporté que l'armée israélienne avait ouvert une enquête après que l'Iran a tiré une ogive plus grande que celle du missile Shahab-3.

Selon le journal, le missile Khorramshahr utilisé par l'Iran transporte plus d'une tonne d'explosifs.

En pleine escalade militaire, l'attention reste tournée vers les États-Unis, où le président Donald Trump a annoncé qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant une éventuelle intervention militaire en soutien à Israël.

Selon CBS News, une source a indiqué que Trump estime que les options sont limitées et que mener à bien la mission nécessiterait de détruire l'installation de Fordow en Iran.

Une possibilité envisagée, selon la source citée, serait de permettre à l'Iran de désactiver lui-même le site.

Trump aurait retardé toute décision finale dans l'espoir que Téhéran accepte d'abandonner son programme nucléaire.

Jeudi, la Maison Blanche a affirmé que l'Iran était à seulement "quelques semaines" de développer une arme nucléaire.

Cette affirmation contraste avec les rapports de l'AIEA et des services de renseignement américains, qui indiquent que Téhéran n'a pas fabriqué d'arme nucléaire.