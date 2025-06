Par Kevin Momanyi

David Mwangi a grandi à Nanyuki avec un surnom qui l'a suivi partout : « British ». Ce nom lui a été attribué en raison de sa peau claire, héritée d’un père soldat blanc qui a quitté le Kenya et disparu dans le silence bureaucratique britannique avant qu’il ne soit assez grand pour s’en souvenir.

« Quand ils m’appellent ainsi, je me demande dans quel genre de monde je vis. Le Royaume-Uni ne sait même pas que j’existe, encore moins me donner la citoyenneté », dit-il.

Mwangi fait partie des centaines d’enfants métis engendrés et abandonnés par des soldats blancs qui s’entraînaient au Kenya dans le cadre de la tristement célèbre British Army Training Unit Kenya (BATUK).

Établie le 3 juin 1964, la BATUK fonctionne dans le cadre d’un accord permettant à six bataillons d’infanterie britanniques de mener des exercices d’entraînement de huit semaines chaque année.

Ses bases opérationnelles sont les casernes Kifaru à Nairobi et les casernes Nyati situées dans la base aérienne de Laikipia, une installation de 92,8 millions de dollars située à environ 200 km au nord de la capitale.

L’empreinte militaire britannique s’étend bien au-delà de ces terrains d’entraînement. Des milliers de soldats britanniques se sont entraînés au Kenya au cours des 60 dernières années, et des allégations de crimes commis par ces soldats persistent.

Dans les communautés où les soldats passent leurs rotations, des relations naissent et s’éteignent tout aussi rapidement, laissant des femmes élever des enfants métis dont les pères disparaissent inévitablement une fois leur mission terminée.

Certains de ces enfants sont nés de survivantes d’agressions sexuelles présumées commises par des soldats britanniques.

Le poids des identités

Ces enfants ne souffrent pas seulement d’abandon mais vivent aussi avec une discrimination quotidienne.

Louise Gitonga, de Laikipia, porte le fardeau d’une peau claire qui le distingue des autres d’une manière dont il n’est pas fier. « Mon père est noir – celui qui m’a élevé – mais je veux savoir qui est mon vrai père et pourquoi il m’a abandonné », dit-il.

L’indifférence institutionnelle est tout aussi écrasante.

« Chaque fois que je visite les bureaux de la BATUK, c’est toujours en vain. Le commandant là-bas est écossais, et le père de mon enfant l’est aussi, donc je n’obtiens pas d’audience. Parfois, on ne me laisse même pas entrer », explique Jenerica Namoru, une mère qui se bat pour les droits de son enfant.

Son expérience fait écho aux histoires de dizaines d’autres femmes dont les enfants n’ont pas été reconnu par leurs géniteurs, encore moins par les autorités britanniques.

Vivre dans un vide

Le surnom de Mwangi, « British », porte toutes les complexités que les enfants engendrés par le personnel de la BATUK et abandonnés doivent affronter : ils sont trop “étrangers” pour être acceptés comme natifs, trop éloignés pour être reconnus par le Royaume-Uni.

Ces enfants existent dans un espace entre les deux nations, sans être réclamés par aucune.

Leurs demandes sont simples : la reconnaissance de leurs pères, la reconnaissance de l’État britannique et les droits à la citoyenneté qui devraient leur revenir de naissance.

La professeure Marion Mutugi, commissaire de la Commission nationale kényane des droits de l’homme (KNCHR), considère ce schéma d’abandon comme à la fois systématique et répréhensible.

« Nous pensons qu’il y a une conspiration pour s’assurer que personne ne soit tenu responsable. Nous devons continuer à les dénoncer… Le gouvernement britannique doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces familles, des mères qui ont été agressées sexuellement, et des enfants qui sont les descendants de soldats britanniques et, par la loi, sont britanniques », explique-t-elle à TRT Afrika.

Une histoire inachevée

Les blessures vont bien au-delà de l’abandon individuel. Elles témoignent de l’héritage durable du colonialisme, du pouvoir exercé sans responsabilité, et des centaines d’enfants qui paient le prix des choix de leurs pères et du silence du gouvernement britannique.

Alors que ces voix s’élèvent et que leurs histoires atteignent un public international, la Grande-Bretagne est confrontée à une remise en question qu’elle a longtemps évitée.

Beaucoup de ces enfants métis sont maintenant adultes, certains ayant eux-mêmes des enfants.

Leur demande de justice sont également un appel collectif au Royaume-Uni pour qu’il confronte le coût humain de sa présence militaire à l’étranger.

Alors, le gouvernement britannique reconnaîtra-t-il enfin ces enfants ou continuera-t-il à détourner le regard des conséquences des actions de ses soldats ?

Pour l’instant, les victimes attendent, prises entre deux mondes.