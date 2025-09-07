Par Pauline Odhiambo

Le bandana autour de la tête de Kwame Adjekum raconte sa propre histoire – imbibé de sueur avant même que la matinée ne soit vraiment entamée.

Dans l’extrême nord du Ghana, où la forte température met à rude épreuve ceux qui travaillent à un ciel ouvert, cet ouvrier du bâtiment ressent l’impact du changement climatique non pas en degrés, mais à travers les maux de tête de plus en plus fréquents causés par la chaleur qui fait très vite sécher le béton.

“Le soleil... ce n'est plus comme avant”, dit Kwame, qui s'arrête un moment pour reprendre son souffle.

“À 10 heures du matin, le sol brûle à travers mes bottes. Vous vous sentez étourdi, et votre vision se brouille. Vous devez faire plus de pauses, mais moins de travail signifie moins de salaire. C'est un choix difficile : votre santé ou votre pain quotidien”, confie-t-il à TRT Afrika.

Ce dilemme est courant sur le continent.

Isatou Jallow mène une bataille similaire contre les éléments de la nature dans les basses terres fertiles de la Gambie.

Les pluies, autrefois prévisibles, sont devenues erratiques. Les températures moyennes ont grimpé régulièrement, transformant ses champs en un terrain d'endurance.

La chaleur est un voleur, elle vole notre énergie, nos récoltes et nos revenus. Vous buvez de l'eau encore et encore, mais cela n'étanche pas votre soif. Vous voyez vos cultures se flétrir sans pouvoir rien y faire. Isatou Jallow

Année la plus chaude jamais enregistrée

Un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reflètent l'ampleur de la crise.

2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, avec des températures moyennes dépassant 40 degrés Celsius et atteignant même 50 degrés dans certaines régions.

S'appuyant sur cinq décennies de recherches, le rapport présente le stress thermique non pas comme une menace lointaine, mais comme un danger immédiat.

Le stress thermique nuit déjà à la santé et aux moyens de subsistance de milliards de travailleurs, en particulier dans les communautés les plus vulnérables. Ces nouvelles recommandations offrent des solutions pratiques et fondées sur des preuves pour protéger des vies, réduire les inégalités et renforcer la résilience des travailleurs. Dr Jeremy Farrar, directeur général adjoint de l'OMS

Les conséquences des vagues de chaleur récurrentes vont bien au-delà des risques immédiats pour la santé.

Une exposition prolongée à la chaleur en travaillant à l'extérieur augmente les risques de dysfonctionnement rénal dû à la déshydratation ainsi que de troubles neurologiques.

Le coût économique est tout aussi dévastateur.