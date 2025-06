Un haut responsable militaire américain a été démis de ses fonctions après qu'il a été révélé qu'il avait critiqué à plusieurs reprises Israël et la politique américaine sur son compte de réseau social.

Le colonel Nathan McCormack, qui occupait le poste de chef de la branche Levant et Égypte à la direction de la planification J5 de l'état-major interarmées, a été relevé de ses fonctions après la découverte de ses publications, selon le Jewish News Syndicate, un média réputé pour ses positions pro-israéliennes, qui a été le premier à rapporter l'affaire.

Selon le site Middle East Eye, McCormack a accusé Washington de permettre le "mauvais comportement" d'Israël et a ajouté : "Les États occidentaux font de grands efforts pour éviter de critiquer Israël, en grande partie par culpabilité liée à l'Holocauste."

Il a également écrit : "Les actions d'Israël au fil des décennies ont suscité des accusations de nettoyage ethnique et de génocide".

Ses publications, désormais archivées, incluaient aussi des critiques à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. McCormack a qualifié ce dernier et ses alliés de "complices judéo-suprémacistes" et les a accusés de vouloir "expulser [les Palestiniens] et nettoyer ‘Eretz Israël’ [le territoire israélien] des Palestiniens ethniques."

Dans une autre publication, McCormack a affirmé qu'Israël est "notre pire 'allié'. Nous ne tirons littéralement rien de ce 'partenariat' à part l'hostilité de millions de personnes au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie."

Un responsable du Pentagone a déclaré au média que le Département de la Défense est "au courant de la situation" et qu'une "enquête est en cours."

Le responsable a ajouté que McCormack "a été réintégré dans son service," ce qui signifie qu'il n'est plus affecté à l'état-major interarmées pendant que l'affaire est examinée. Il a également précisé que "le contenu publié sur le compte X ne reflète pas la position de l'état-major interarmées ou du Département de la Défense."

Un officier enquêteur a été désigné pour examiner les publications archivées.

L'incident a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs ont fait valoir que, bien que le Premier Amendement de la Constitution américaine garantisse la liberté d'expression, la critique d'Israël semble souvent faire exception.

Certains commentateurs ont noté qu'il est courant de critiquer même le président américain sans conséquence, mais que des remarques similaires sur Israël peuvent entraîner des répercussions professionnelles, un schéma que certains attribuent à l'influence des réseaux de lobbying pro-israéliens à Washington.