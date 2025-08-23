Par Pauline Odhiambo

Le Dr Mamadou Diop n’oubliera jamais le jour où une grand-mère d’une soixantaine d’années est entrée dans sa clinique, s’accrochant au bras de son petit-fils pour avancer pas à pas.

Ses paupières s’étaient retournées vers l’intérieur, ses cils frottant contre ses cornées à chaque clignement.

« Ce moment où elle m’a dit : ‘Je ne peux plus voir le visage de mes petits-enfants’ m’a profondément marqué. Le trachome ne se contente pas d’ôter la vue ; il prive de dignité, d’indépendance et de joie de vivre », raconte le Dr Diop, ophtalmologue dans la région rurale de Matam, au Sénégal.

De telles histoires déchirantes sur le trachome, une infection bactérienne causant une cécité irréversible, étaient monnaie courante au Sénégal pendant des décennies. Heureusement, cette époque est révolue.

Le 15 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement validé que le Sénégal avait éradiqué le trachome en tant que problème de santé publique, marquant ainsi la fin d’un fléau qui sévissait dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis le début des années 1900.

Le Sénégal rejoint ainsi 24 autres pays, dont le Bénin, le Ghana, le Mali et la Mauritanie, qui ont éliminé le trachome.

Foyers de la maladie

Le trachome s’était enraciné au Sénégal lorsque des enquêtes dans les années 1980 et 1990 ont confirmé qu’il était la principale cause de cécité évitable.

La maladie était endémique dans des communautés reculées et défavorisées où même les besoins de base étaient difficiles à satisfaire.

« C’était une maladie de la pauvreté », explique le Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal. « Elle prospérait là où l’eau potable était rare, où il était difficile de maintenir une bonne hygiène et où l’accès aux soins de santé était limité. »

Le tournant est survenu en 1998, lorsque le Sénégal a rejoint l’Alliance de l’OMS pour l’élimination mondiale du trachome.

Le pays a lancé une campagne systématique basée sur la stratégie « CHANCE » (SAFE en anglais) de l’OMS, comprenant des interventions chirurgicales pour les cas avancés, des antibiotiques pour stopper la transmission, la promotion de la propreté du visage et des améliorations environnementales, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Campagne porte-à-porte

En deux décennies, les médecins au Sénégal ont traité 2,8 millions de personnes dans 24 districts, réalisé des milliers de chirurgies sauvant la vue et distribué l’antibiotique azithromycine grâce à l’Initiative internationale contre le trachome.