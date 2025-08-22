Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il patrouillerait dans les rues de Washington DC avec les forces de police et les troupes de la Garde nationale qu'il a déployées dans la capitale américaine.

« Je vais sortir ce soir, je pense, avec la police et avec l'armée bien sûr... Nous allons faire notre travail », a déclaré Trump lors d'une interview accordée jeudi à Newsmax, un média de droite, alors qu'il poursuit ce qu'il décrit comme une répression contre la criminalité dans cette ville dirigée par les démocrates, malgré des statistiques montrant une baisse des infractions violentes.

Cette déclaration intervient un jour après que son vice-président, JD Vance, a été accueilli par des huées et des cris de « Libérez DC » — en référence au District de Columbia — lors d'une rencontre avec les troupes déployées dans la ville.

La Garde nationale de DC a mobilisé 800 soldats pour cette mission, tandis que des États républicains comme l'Ohio, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie-Occidentale envoient un total d'environ 1 200 soldats supplémentaires.

Ces troupes ont été aperçues dans des zones touristiques majeures telles que le National Mall et ses monuments, le stade de baseball Nationals Park, entre autres.

En plus de déployer des troupes dans les rues, Trump a également tenté de prendre le contrôle total du département de police local de Washington, cherchant à un moment donné à écarter sa direction.

Certains résidents ont salué cette répression, soulignant la criminalité dans leurs quartiers, tandis que d'autres ont critiqué cette démonstration de force, la jugeant inutile ou absente dans les zones de la capitale où la violence est concentrée.