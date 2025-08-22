Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il patrouillerait dans les rues de Washington DC avec les forces de police et les troupes de la Garde nationale qu'il a déployées dans la capitale américaine.
« Je vais sortir ce soir, je pense, avec la police et avec l'armée bien sûr... Nous allons faire notre travail », a déclaré Trump lors d'une interview accordée jeudi à Newsmax, un média de droite, alors qu'il poursuit ce qu'il décrit comme une répression contre la criminalité dans cette ville dirigée par les démocrates, malgré des statistiques montrant une baisse des infractions violentes.
Cette déclaration intervient un jour après que son vice-président, JD Vance, a été accueilli par des huées et des cris de « Libérez DC » — en référence au District de Columbia — lors d'une rencontre avec les troupes déployées dans la ville.
La Garde nationale de DC a mobilisé 800 soldats pour cette mission, tandis que des États républicains comme l'Ohio, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie-Occidentale envoient un total d'environ 1 200 soldats supplémentaires.
Ces troupes ont été aperçues dans des zones touristiques majeures telles que le National Mall et ses monuments, le stade de baseball Nationals Park, entre autres.
En plus de déployer des troupes dans les rues, Trump a également tenté de prendre le contrôle total du département de police local de Washington, cherchant à un moment donné à écarter sa direction.
Certains résidents ont salué cette répression, soulignant la criminalité dans leurs quartiers, tandis que d'autres ont critiqué cette démonstration de force, la jugeant inutile ou absente dans les zones de la capitale où la violence est concentrée.
Vance, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef adjoint de cabinet de la Maison-Blanche Stephen Miller ont rendu visite aux troupes à la gare Union Station de Washington mercredi.
Des huées bruyantes ont été entendues à l'extérieur lorsque Vance est entré dans un restaurant de restauration rapide à la gare. Des slogans tels que « Libérez DC ! Libérez DC ! » ont également été scandés, accompagnés d'insultes. Vance a qualifié les manifestants de « bande de protestataires fous ».
Les données montrent une baisse de la criminalité
Plusieurs incidents impliquant le déploiement massif des forces de l'ordre sont devenus viraux, les habitants de la capitale exprimant leur mécontentement. Parmi eux, l'arrestation d'un homme filmé en train de lancer un sandwich sur un agent après une soirée. Des affiches de style Banksy rendant hommage à ce « héros du sandwich » ont fait leur apparition dans la ville.
Les troupes de la Garde nationale ont fourni un « soutien essentiel, tel que la gestion des foules, des patrouilles de présence et le contrôle des périmètres en appui aux forces de l'ordre », selon des déclarations publiées sur leur compte officiel X.
La capitale américaine, majoritairement démocrate, fait face à des accusations de la part de politiciens républicains selon lesquelles elle serait envahie par la criminalité, touchée par le sans-abrisme et mal gérée financièrement.
Cependant, les données de la police de Washington montrent des baisses significatives de la criminalité violente entre 2023 et 2024, bien que ces chiffres suivent une hausse post-pandémie.
Le déploiement des troupes à Washington intervient après que Trump a envoyé la Garde nationale et les Marines pour réprimer des troubles à Los Angeles, en Californie, déclenchés par des raids d'application des lois sur l'immigration.