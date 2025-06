Israël a lancé une attaque majeure contre l'Iran, faisant passer leur guerre de l'ombre de longue date à un conflit ouvert, ce qui pourrait entraîner une escalade vers une guerre régionale plus large et plus dangereuse.

Les frappes, survenues tôt vendredi, ont provoqué des explosions dans la capitale Téhéran, Israël affirmant viser des installations nucléaires et militaires iraniennes.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que le chef des Gardiens de la Révolution iranienne ainsi qu'au moins quatre des principaux scientifiques nucléaires du pays avaient été tués.

Cette attaque israélienne intervient alors que les tensions se sont intensifiées autour du programme nucléaire iranien, qui progresse rapidement et que l'État hébreu perçoit comme une menace existentielle.

L'administration Trump avait relancé les efforts pour négocier des limites à l'enrichissement d'uranium par l'Iran en échange de la levée des sanctions économiques. Cependant, les pourparlers indirects entre diplomates américains et iraniens sont dans l'impasse. Cette attaque a plongé la région dans une nouvelle phase incertaine.

Que savons-nous jusqu'à présent ?

Israël a frappé des sites nucléaires et tué le chef des Gardiens de la Révolution.

Dans une vidéo annonçant les attaques militaires, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes avaient visé le principal site d'enrichissement iranien, l'installation atomique de Natanz, ainsi que les principaux scientifiques nucléaires iraniens.

Il a également affirmé qu'Israël avait ciblé l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran. La télévision d'État iranienne a rapporté que le chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami, avait été tué.

Israël ferme son espace aérien

Se préparant à une éventuelle riposte, Israël a fermé son espace aérien et annoncé la mobilisation de dizaines de milliers de soldats pour protéger ses frontières.

Cependant, il faudrait probablement des mois à l'Iran pour construire une arme, même s'il décidait de le faire. Il n'a pas non plus prouvé sa capacité à miniaturiser une bombe pour l'installer sur des missiles. Les responsables iraniens ont ouvertement menacé de poursuivre la fabrication d'une bombe.

Les tensions autour des progrès rapides de l'Iran en matière nucléaire et de ses réserves croissantes d'uranium hautement enrichi augmentent sept ans après que le président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 conclu entre Téhéran et les grandes puissances mondiales.

Pour la première fois en deux décennies, l'agence de surveillance atomique a censuré jeudi l'Iran pour ne pas avoir respecté ses obligations de non-prolifération nucléaire visant à empêcher le développement d'une arme nucléaire.

En réponse, l'Iran a annoncé qu'il ouvrirait un site d'enrichissement précédemment non divulgué et accélérerait la production d'uranium enrichi à 60 %, qui pourrait facilement être transformé au niveau de 90 % utilisé dans les armes nucléaires.

Les sites nucléaires iraniens ont longtemps été un point de tension. L'Iran dispose de deux principaux sites d'enrichissement : Natanz, dans la province centrale d'Ispahan, et Fordow, près de la ville sainte chiite de Qom, à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Téhéran. Les deux sites sont conçus pour résister à d'éventuelles frappes aériennes.

Natanz est construit sous terre sur le plateau central iranien et a été ciblé à plusieurs reprises lors d'attaques de sabotage présumées par Israël, ainsi que par le virus Stuxnet, considéré comme une création israélo-américaine, qui a détruit des centrifugeuses iraniennes.

Fordow est enfoui profondément dans une montagne et protégé par des batteries anti-aériennes. Il abrite également des cascades de centrifugeuses, mais ce n'est pas une installation aussi grande que Natanz.

Trump a mis en garde Netanyahu

Les deux sites ont été au centre des efforts récents de l'administration Trump pour négocier un nouvel accord nucléaire avec Téhéran. Trump a affirmé qu'il avait mis en garde Netanyahu contre le lancement d'une attaque sur les installations nucléaires iraniennes alors que des efforts diplomatiques étaient en cours.

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff devait rencontrer ses homologues iraniens à Oman pour une sixième série de négociations à partir de dimanche. On ne sait pas si ces pourparlers auront lieu.

L'Iran menace de riposter

Quelques heures après les frappes, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a menacé qu'Israël ferait face à une "punition sévère". "La main puissante des forces armées de la République islamique ne laissera pas ces attaques impunies", a-t-il ajouté dans une déclaration publiée en ligne.

D'autres responsables iraniens ont repris cet avertissement, promettant vengeance. La télévision d'État a diffusé des images d'Iraniens scandant "Mort à Israël !" et "Mort à l'Amérique !"

Depuis Washington, Trump a déclaré que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans l'attaque et a mis en garde l'Iran contre toutes représailles visant les intérêts américains dans la région.