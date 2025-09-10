AFRIQUE
2 min de lecture
L'Égypte proteste contre le lancement du barrage éthiopien et écrit au Conseil de sécurité de l'ONU
Le Caire qualifie l'inauguration par Addis-Abeba du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) d'« acte unilatéral illégal » et avertit qu'elle « ne fermera pas les yeux sur ses intérêts existentiels liés au Nil »..
L'Égypte proteste contre le lancement du barrage éthiopien et écrit au Conseil de sécurité de l'ONU
La construction du GERD, débuté en 2011, est devenu un point de tension diplomatique entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. / TRT Afrika Français
10 septembre 2025

L'Égypte a annoncé avoir soumis une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour avertir contre l'exploitation par l'Éthiopie de son nouveau barrage sur le Nil, qualifiant cette action de « violation » du droit international.

Dans cette lettre, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré que l'inauguration par Addis-Abeba du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constituait « un acte unilatéral illégal ».

« Toute idée selon laquelle Le Caire fermerait les yeux sur ses intérêts existentiels liés au Nil est une pure illusion », indique la lettre, soulignant que l'Égypte « ne permettra pas à l'Éthiopie d'imposer un contrôle unilatéral sur les ressources en eau partagées ».

RELATEDTRT Afrika - L'Éthiopie inaugure le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique

Le Caire a affirmé qu'il se réservait le droit de prendre toutes les mesures permises par le droit international et la Charte des Nations Unies « pour défendre les intérêts existentiels de son peuple ».

Lancement du GERD par l'Éthiopie

Le ministère a déclaré que, bien que l'Égypte ait fait preuve d'une retenue maximale et ait privilégié la diplomatie à la confrontation, l'Éthiopie a « adopté des positions intransigeantes, retardé les négociations et cherché à imposer un fait accompli ».

Nos recommandations

Il a ajouté que les récentes actions d'Addis-Abeba représentaient « une nouvelle violation qui s'ajoute à une longue liste d'infractions au droit international, y compris la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 15 septembre 2021 ».

Le gouvernement éthiopien n'a pas immédiatement commenté la déclaration égyptienne.

Le gouvernement éthiopien a inauguré mardi le GERD sur le Nil Bleu après 14 ans de construction, un projet qui a longtemps été contesté par les pays en aval, l'Égypte et le Soudan, en raison des désaccords sur son remplissage et son exploitation.

Tensions diplomatiques

La construction du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a débuté en 2011. Au fil des années, il est devenu un point de tension diplomatique, en particulier entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, qui craint que la réduction des flux d'eau n'affecte sa part du Nil.

Malgré des années de négociations sous l'égide de l'Union africaine et de médiations internationales, les trois pays n'ont pas encore réussi à conclure un accord juridiquement contraignant sur la gestion à long terme des ressources en eau.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us