Le pape François fera sa première apparition publique dimanche avec une bénédiction et un signe de la main depuis l'hôpital Gemelli de Rome, où il a été admis le 14 février pour des problèmes respiratoires.

Le souverain pontife, âgé de 88 ans, lutte contre une pneumonie aux deux poumons depuis son hospitalisation.

"Le pape François a l'intention de saluer et d'offrir une bénédiction depuis l'hôpital Agostino Gemelli à Rome après les prières de l'Angélus", a déclaré le Vatican samedi.

Le pape a manqué les prières de l'Angélus pendant cinq semaines consécutives pour la première fois depuis son élection en mars 2013.

Les prières de l'Angélus sont normalement récitées par le pape à midi (11h00 GMT) tous les dimanches.

Le pape a déjà fait des apparitions publiques depuis l'hôpital Gemelli : le 11 juillet 2021, il a récité la prière de l'Angélus depuis son balcon au 10e étage de l'hôpital après une opération du côlon.

L'hospitalisation actuelle est la plus longue du pontificat de François et a soulevé des questions quant à la personne qui pourrait diriger le programme chargé des événements religieux précédant Pâques, la période la plus sainte du calendrier chrétien.

Le bureau de presse du Vatican a affirmé mercredi qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à cet égard.