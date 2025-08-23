SPORTS
Marché des transferts : La Premier League bat son record historique de dépenses
Ouattara, Okafor, Wirtz... Les dépenses totales des clubs de Premier League ont dépassé le record de 2,36 milliards de livres sterling (3,21 milliards $) établi à l'été 2023. Six clubs ont battu leurs propres records.
Les clubs de Premier League ont dépensé un montant record de 2,37 milliards de livres. Photo : Man United / TRT Afrika Français
il y a 10 heures

Après que Leeds a recruté l’ailier de l’AC Milan, Noah Okafor, pour 18 millions de livres sterling, les dépenses totales des clubs de la Premier League cet été ont atteint un record de 2,37 milliards de livres sterling, a rapporté la BBC.

Les dépenses totales des clubs de la Premier League ont dépassé le record de 2,36 milliards de livres sterling établi à l'été 2023. Six clubs ont battu leurs propres records. Parmi eux, Brentford a dépensé 42,5 millions de livres pour le Burkinabé Dango Ouattara de Bournemouth, tandis que Bournemouth a payé 34,6 millions de livres pour Bafodé Diakité.

Les clubs nouvellement promus en Premier League, Burnley et Sunderland, ont respectivement payé 25 millions de livres pour Lesley Ugochukwu et 26 millions de livres pour Habib Diarra.

Nottingham Forest a battu son record de transfert à deux reprises – pour Dan Ndoye de Bologne et Omari Hutchinson d'Ipswich (37,5 millions de livres).

Liverpool a payé 100 millions de livres pour Florian Wirtz du Bayer Leverkusen en juin, avec un potentiel de 16 millions de livres supplémentaires, ce qui pourrait établir un nouveau record de transfert britannique, dépassant le précédent record de Chelsea de 107 millions de livres pour Enzo Fernández en 2023.

Avec dix jours restants avant la fermeture du mercato, il est attendu que ces dépenses record de la Premier League augmentent encore davantage.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
