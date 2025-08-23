Après que Leeds a recruté l’ailier de l’AC Milan, Noah Okafor, pour 18 millions de livres sterling, les dépenses totales des clubs de la Premier League cet été ont atteint un record de 2,37 milliards de livres sterling, a rapporté la BBC.

Les dépenses totales des clubs de la Premier League ont dépassé le record de 2,36 milliards de livres sterling établi à l'été 2023. Six clubs ont battu leurs propres records. Parmi eux, Brentford a dépensé 42,5 millions de livres pour le Burkinabé Dango Ouattara de Bournemouth, tandis que Bournemouth a payé 34,6 millions de livres pour Bafodé Diakité.

Les clubs nouvellement promus en Premier League, Burnley et Sunderland, ont respectivement payé 25 millions de livres pour Lesley Ugochukwu et 26 millions de livres pour Habib Diarra.