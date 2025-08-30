Le président américain Donald Trump a mis fin à la protection du Secret Service pour l'ancienne vice-présidente et rivale démocrate de 2024, Kamala Harris, a rapporté CNN, citant une copie d'une lettre.
Les anciens vice-présidents bénéficient généralement de six mois de protection après avoir quitté leurs fonctions. Cette période avait été prolongée à un an sous la présidence de Joe Biden, selon le rapport.
La lettre adressée à Harris, datée de jeudi, indique que la fin de sa protection supplémentaire prendra effet le 1er septembre. Harris doit entamer une tournée promotionnelle pour son mémoire, 107 Days.
Harris a perdu l'élection présidentielle de 2024 face à Trump, mais n'a pas exclu une nouvelle candidature pour 2028.
Opposants politiques
Cette décision s'inscrit dans une démarche plus large de Trump visant à réduire la protection fédérale pour ses opposants politiques et ses critiques. Plus tôt cette année, il avait mis fin aux détails de sécurité pour l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton ainsi que pour Hunter Biden et Ashley Biden, les enfants de l'ancien président Joe Biden.
Cette mesure devrait susciter des critiques, certains accusant Trump d'utiliser les arrangements de sécurité fédérale comme un outil politique. Les partisans de Harris estiment que cette décision intervient à un moment sensible alors qu'elle revient sur le devant de la scène publique avec la tournée de son mémoire.
Bien que le Secret Service examine régulièrement les niveaux de protection en fonction des évaluations des menaces, la fin de la sécurité pour d'anciens responsables de haut niveau reste rare. Harris, en tant que première femme et première Américaine noire et sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente, continue de faire l'objet d'une attention publique intense depuis son départ de ses fonctions.