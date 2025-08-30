INTERNATIONAL
2 min de lecture
Trump met fin à la protection des services secrets pour l'ancienne vice-présidente Harris
La fin du service de sécurité intervient alors que Harris se prépare pour une tournée de promotion de son livre, ce qui soulève des inquiétudes quant à un ciblage politique.
Trump met fin à la protection des services secrets pour l'ancienne vice-présidente Harris
Trump met fin à la protection du Secret Service pour l'ancienne vice-présidente Harris / AP
30 août 2025

Le président américain Donald Trump a mis fin à la protection du Secret Service pour l'ancienne vice-présidente et rivale démocrate de 2024, Kamala Harris, a rapporté CNN, citant une copie d'une lettre.

Les anciens vice-présidents bénéficient généralement de six mois de protection après avoir quitté leurs fonctions. Cette période avait été prolongée à un an sous la présidence de Joe Biden, selon le rapport.

La lettre adressée à Harris, datée de jeudi, indique que la fin de sa protection supplémentaire prendra effet le 1er septembre. Harris doit entamer une tournée promotionnelle pour son mémoire, 107 Days.

Harris a perdu l'élection présidentielle de 2024 face à Trump, mais n'a pas exclu une nouvelle candidature pour 2028.

Nos recommandations

Opposants politiques

Cette décision s'inscrit dans une démarche plus large de Trump visant à réduire la protection fédérale pour ses opposants politiques et ses critiques. Plus tôt cette année, il avait mis fin aux détails de sécurité pour l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton ainsi que pour Hunter Biden et Ashley Biden, les enfants de l'ancien président Joe Biden.

Cette mesure devrait susciter des critiques, certains accusant Trump d'utiliser les arrangements de sécurité fédérale comme un outil politique. Les partisans de Harris estiment que cette décision intervient à un moment sensible alors qu'elle revient sur le devant de la scène publique avec la tournée de son mémoire.

RELATEDTRT Global - Trump menace de punir les pays s'alignant sur les BRICS

Bien que le Secret Service examine régulièrement les niveaux de protection en fonction des évaluations des menaces, la fin de la sécurité pour d'anciens responsables de haut niveau reste rare. Harris, en tant que première femme et première Américaine noire et sud-asiatique à occuper le poste de vice-présidente, continue de faire l'objet d'une attention publique intense depuis son départ de ses fonctions.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us