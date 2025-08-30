Le président américain Donald Trump a mis fin à la protection du Secret Service pour l'ancienne vice-présidente et rivale démocrate de 2024, Kamala Harris, a rapporté CNN, citant une copie d'une lettre.

Les anciens vice-présidents bénéficient généralement de six mois de protection après avoir quitté leurs fonctions. Cette période avait été prolongée à un an sous la présidence de Joe Biden, selon le rapport.

La lettre adressée à Harris, datée de jeudi, indique que la fin de sa protection supplémentaire prendra effet le 1er septembre. Harris doit entamer une tournée promotionnelle pour son mémoire, 107 Days.

Harris a perdu l'élection présidentielle de 2024 face à Trump, mais n'a pas exclu une nouvelle candidature pour 2028.